Dikkat dağınıklığı küresel sorun

Dünya genelinde milyonlarca insan yavaş algılama ya da dikkat dağınıklığı yaşıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, disleksi ya da dikkat dağınıklığı yaşayanların sayısı artıyor. Uzmanlara göre hem çocuklarda hem yetişkinlerde teşhis edilen bu sorunların kaynağında, pek de bilinmeyen yavaş algılama bozukluğu var. Bu durumun zekâyla ilgili olmadığını vurgulayan İngiliz bilim insanları, algılama sorununa işaret eden semptomları şu şekilde sıraladı:Talimatlara ve sorulara yavaş yanıt vermek.Okurken ve yazarken daha fazla zaman harcamak.Çok fazla bilgi sebebiyle kafa karışıklığı yaşamak.Konuşmaları takipte güçlük yaşamak.Doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak.Zamanı yönetmeyi becerememek.