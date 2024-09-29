Göz sağlığını korumak için bu yiyecekleri tüketin

Dijitalleşen dünyada göz sağlığını korumak daha da önem kazanıyor. Göz sağlığını etkileyen faktörlerin başında bilgisayar, tablet gibi yakın dijital ekranlar geliyor. Göz sağlığını korumak için tüyolar veren Dr. Öğr. Üyesi Elvan Yalçın, "Özellikle A ve B2 vitaminlerini içeren besinler göz sağlığımızı korur ve gözümüzü kuvvetlendirir. Peynir, badem, brokoli gibi yiyecekler göz sağlığında önemli rol oynar. Göz sağlığını en fazla etkileyen faktörlerin başında bilgisayar, tablet gibi dijital ekranlar geliyor. Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça da sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Gözde alerji, kuruluk, kirpik dibi iltihabı gibi durumlara neden olabileceği gibi kas zayıflıklarına yol açabilir" dedi