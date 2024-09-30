Sağlıksız diyetler tansiyonu fırlatıyor

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hacer Ceren Tokgöz, hipertansiyonu artıran en önemli sebeplerden birinin hareketsiz (sedanter) yaşam olduğunu belirterek "Artan vücut ağırlığı ile sıklığı artmaya devam edecektir. Hipertansiyonu olan yetişkinlerin tahminen yüzde 46'sı bu duruma sahip olduklarının farkında değildir. Yüksek tansiyonu olan kişiler semptom hissetmeyebilir. Bilmenin tek yolu kan basıncınızı kontrol ettirmektir" dedi.Uzm. Dr. Tokgöz, hipertansiyonun birçok kalp damar hastalığı ile alakalı olduğunu belirterek, şunlara dikkat çekti: "Bunlar beyin kanaması, inme (felç), kalp krizi, ani ölüm, kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı ve son dönem böbrek yetmezliğidir. Ayrıca ritim bozukluğu, bilişsel fonksiyonlarda azalma ve demans (bunama) riskinde artışa da neden olur." 50 yaş üzerinde büyük (sistolik) tansiyon, 50 yaş altında ise küçük (diyastolik) tansiyonun kalp-damar hastalıklarıyla ilişkisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Tokgöz, "Orta yaşa doğru damar sertliğinden dolayı küçük tansiyon değerleri düşmeye başlar, o nedenle orta yaş ve üzerinde büyük tansiyon yüksekliği daha anlamlıdır ve hastalar tarafından sık sorulan sorulardan biri olan büyük ve küçük tansiyon arasındaki farkın çok fazla olması da (örneğin 150/60 mmHg) olumsuz gidişatla ilişkilidir" diye konuştu.Hipertansiyon tedavisinin 2 stratejisi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Tokgöz, birinin yaşam tarzı değişikliği, diğerinin ise ilaç tedavisi olduğunu belirterek, şu önerilerde bulundu:Daha fazla sebze ve meyve yiyin.Daha az oturun.Yürüme, koşma, yüzme, dans etme veya ağırlık kaldırma gibi güç oluşturan egzersizlerle fiziksel olarak daha aktif olun.Fazla kilolu veya obezseniz kilo verin. Ama sağlıklı diyetleri tercih edin.Çok fazla tuzlu yemek yemeyin (Günde 2 gramın altında kalmaya çalışın.)Doymuş veya trans yağ oranı yüksek yiyeceklerden kaçının.Sigara veya tütün kullanmayın.Çok fazla alkol tüketmeyin.İlaçlarınızı düzenli kullanın.YÜKSEK tansiyon riskini artıran değiştirilebilir risk faktörlerini ise Uzm. Dr. Tokgöz, şöyle sıraladı: "Sağlıksız diyetler, fiziksel hareketsizlik, tütün ve alkol tüketimi, aşırı kilolu veya obez olmak yer alır. Uyku apnesi, gebelik hipertansiyonu, ilaç kullanımı, bazı kemoterapi ajanları, menopoz ve hormon replasman tedavisi de hipertansiyona yatkınlık oluşturan etkenlerdir."UZM. Dr. Tokgöz, çok yüksek tansiyonu olan kişilerin genellikle 180/120 veya daha yüksek tansiyon aralığında olabileceğini belirterek, diğer semptomları şöyle sıraladı:Şiddetli baş ağrılarıGöğüs ağrısıBaş dönmesiNefes almada zorlukMide bulantısıKusmaBulanık görme veya diğer görme değişiklikleriEndişeKulaklarda uğultuBurun kanamasıRitim bozukluğu