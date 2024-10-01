Babalık özlemine son veren yöntem

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin (TÜBİD) bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği kongresinde, dünyada ilk kez Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ile anne ve baba olma hayaliyle yanıp tutuşan çiftler için tüp bebekteki en yeni tedavi yöntemleri anlatıldı. Bu kez, tüp bebek tedavilerinde daha çok kadın üreme sağlığında yaşanan gelişmelere ek olarak erkek üreme sağlığında yaşanan büyük gelişmeler paylaşıldı. Özellikle hücreler tarafından üretilen ve hücreler arası iletişimi sağlayan küçük veziküller veya mikroskobik keseler olan eksozomlar, son zamanların en önemli buluşlarından biri olarak gösteriliyor.Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TÜBİD) ve Kongrenin Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, testisinde hiç sperm hücresi olmayan erkeklerin babalık umudunu arttıran ve dünyada ilk kez kendileri tarafından yapılan çalışmayla ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Tıraş, Mikro TESE yöntemiyle (menide hiç sperm hücresi bulunmayan hastaların, mikroskobik operasyon ile testislerinden alınan dokudan sperm hücresi elde edilmesi) bile hiç sperm hücresi elde edilemeyen hasta grubu olduğunu söyleyerek "Bunlar yüzde 30'luk hiç umut olmayan baba adayları. Bizim daha önce kadınların anne olma umudu için yumurtalıklarına uyguladığımız PRP (Platelet Rich Plasma) yöntemini 100'ü aşkın erkeğin testislerine de uyguladık. Bu baba adaylarının sperm hücrelerinin çoğaldığını gördük. Bu tedaviyle baba olma şansı çok arttı" dedi. Daha önce de dünyada ilk kez Sağlık Bakanlığı'nın izniyle kadınların yumurtalıklarına uyguladıkları PRP ve eksozomun birlikte kullanılmasının şimdi erkeklere de uygulanması için Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu'na başvurduklarını açıklayan Prof. Dr. Tıraş, şunları söyledi: "Kadınların yumurtalıklarına hem PRP hem de eksozom uygulandığı zaman gördük ki gebelikte başarı oranı 38'lere kadar çıkıyor. Eksozom, yeni nesil hücresel tedavilerden biri. Bu kez erkek üreme sağlığı tedavilerinde çığır açacak. Biz de bu çalışmayı erkek üreme sağlığında da uygulamak için Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu'na başvurduk. İzin çıkar çıkmaz, erkek hastalarımızda da PRP ve eksozom tedavisini birlikte uygulamaya başlayacağız."PRP ve eksozom tedavilerinin birlikte uygulanmasının çok faydası olduğunu belirten Prof. Dr. Tıraş, bunları şöyle sıraladı: "Sperm kalitesini artırıyor. DNA hasarını onarıyor. İki tedavi birlikte uygulandığında bu başarı daha da artacak. Genetik hastalıklar bile tarih olabilir" dedi.DAHA önce kadınlara uyguladıkları ve yine dünyada ilk kez yapılan PRP ve eksozom tedavilerinin başarı oranlarını da paylaşan Prof. Dr. Tıraş "PRP'nin tek başına uygulandığında gebelikte başarı oranı yüzde 27 artıyor. Eksozom tek başına yumurtaya uygulandığında gebelik başarısı yüzde 26 artıyor. Hem PRP hem de eksozom uygulandığı zaman ise gebelikte başarı oranı yüzde 38'lere kadar çıkıyor. Bunlar üreme sağlığında çığır açan gelişmeler" dedi.ABD'deki Yale Üniversitesi Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Seli ile birlikte yaptıkları çalışmayı da değerlendiren Prof. Dr. Tıraş "Kadınların yumurtalığına yaptığımız PRP işleminin moleküler düzeyde de sonuçlarına baktık. Yumurtanın şifresini çözdük. Dünyada moleküller düzeyde kök hücre üzerinde çalışmalar var. Biz ise 'Kadınlarda yumurta sayısını nasıl artırabiliriz? Arttırılan yumurtaları nasıl daha genç hale getirebiliriz?' sorularının yanıtı için dünyada ilk kez PRP işlemi uygulanan 90 hastayı moleküler bazda 2 yıl süren araştırma ile 3 ayrı analizden geçirdik. PRP, moleküler düzeyde de yumurtanın kalitesini artırıyor ve yumurtası düzgün çalışmayan hastalarda bile gebelik şansını arttırıyor" dedi.Prof. Dr. Tıraş, Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emre Seli ile birlikte yaptıkları araştırmada; PRP'nin moleküler düzeyde menopozu da ötelediğini gördüklerini belirterek şunları söyledi: "ABD'nin Connecticut eyaletinde sadece menopozlu kadınlara hizmet veren bir klinik açıldı. Menopozun sıcak basması, terleme gibi şikayetlerinin giderilmesi için yumurtalıklara PRP yapılıyor. Eskiden menopoz şikayetleri için ilaç veriliyordu ama şimdi östrojenin doğal salgılanması için PRP uyguluyorlar. Ve yumurta uyanıyor, vücut östrojene kavuşuyor."