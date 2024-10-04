Kalp ve beyin dostu yeşil çay

İnsan sağlığına olumlu etkileri ile bilinen yeşil çayın son yıllarda popülerliği arttı. Aynı zamanda lezzetli ve ferahlatıcı bir içecek olan yeşil çay, zindeliği korumaya da yardımcı. Yeşil çayın sağlığa faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Yeşil çay EGCG ve kateşinler gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olarak kalp hastalığı, kanser, parkinson ve Alzheimer gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir" dedi.Yeşil çayın sade olarak veya limon, bal ya da nane gibi aromalar eklenerek de tüketebileceğini söyleyen Prof. Dr. Koylan, şu önerilerde bulundu: "Demleyerek tüketmek isteyenler ise bir fincan suya bir çay kaşığı yeşil çay yaprağı ekleyerek, 3-5 dakika bekletebilirler. Soğuk demleme yöntemiyle yapmak isteyenler ise yeşil çay yapraklarını soğuk suya ekleyerek, en az 8 saat hatta mümkünse tüm gece boyunca buzdolabında bekletmeli." Prof. Dr. Koylan, tadını sevmeyen ama faydalarından yararlanmak isteyenlerin ise yulaf ezmesi, yoğurt veya smoothie'lere ekleyerek tüketebileceklerini söyledi.Yeşil çayın kafein oranının yüksek olması sebebiyle hamile veya emziren kadınlar, kafein hassasiyeti olanlar veya uyku problemleri yaşayanlar tarafından sınırlı miktarda tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Koylan, "Yeşil çay bazı ilaçlarla da etkileşime girebilir. Bu nedenle herhangi bir ilaç kullanılıyorsa yeşil çay tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalı" dedi.Prof. Dr. Koylan, yeşil çayın vücudumuzda adeta bir koruyucu kalkan görevi gören faydalarını ise şöyle sıraladı:Yeşil çay kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.Yeşil çay ağız kokusunu önlemeye ve diş çürümesini engellemeye destek olur.Yeşil çay cildin yaşlanmasını geciktirmeye ve cilt hücrelerini hasardan korumaya destek olur.Yeşil çay metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle kilo kontrolü ve zayıflama çabalarında da fayda sağlar.Yeşil çay bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaya katkı sunar.Yeşil çayın bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Özellikle prostat kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri riskini azaltmada etkili olduğu düşünülüyor.Yeşil çayın faydalarından biri de kan şekeri seviyesini düzenlemeye ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olmasıdır.Hücre hasarını önler. Bu da kişilere kronik hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.Yeşil çay, zihinsel işlevleri ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruma sağlar.