Balık yemek saldırganlığı azaltıyor

ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nde yaklaşık 4 bin kişinin verileri incelenerek yapılan bir araştırma, özellikle balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin beyin kimyasını etkileyebileceğini ortaya çıkardı. Çalışmada balığın kısa vadede, omega-3 yağ asitleri sayesinde saldırgan davranışları yüzde 28 azalttığı belirlendi. Sonuçlar aynı zamanda omega-3'ün şizofreni ve kötü beslenme üzerindeki önleyici etkilerine ilişkin önceki varsayımları da doğruladı. Nörokriminolog Adrian Raine, ''Saldırganlığı azaltmak için omega-3 takviyesine başlamanın zamanı geldi. İster topluluk, ister klinik, ister cezai adalet sistemi olsun" açıklamasında bulundu.