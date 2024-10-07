Günde 10 bin adım atmak bir efsane mi?

Fiziksel aktivitenin en kolay ve yaygın formlarından biri olan yürüyüş, kardiyovasküler hastalıklardan diyabete, omurga sağlığını korumadan sağlıklı yaşlanmaya kadar pek çok fayda sağlıyor. Özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sena Öndeş, bu yıl 5-6 Ekim'de kutlanan 'Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında, yürüyüş yapmanın faydalarına dikkat çekti.Fiziksel aktiviteyi, 'İskelet kasları tarafından üretilen ve enerji harcanmasını gerektiren herhangi bir vücut hareketi' olarak tanımlayan Öndeş, "Bu aktiviteler arasında yürüyüş, bisiklet sürme, spor yapma ve ev işleri gibi çeşitli formlar yer alır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel aktivitenin, düzenli yapıldığında sağlık açısından önemli faydalar sağladığını vurgulamaktadır" dedi. Yürüyüşün; kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri riskini azalttığının altını çizen Öndeş, "Yürüyüş, fiziksel uygunluğu geliştirir. Kalp damar ve solunum sisteminin adaptasyonunu artırır. Ayrıca kilo kontrolünü sağlar, kan basıncını düşürür ve kan şekerinde düzenleyici etki sağlar" diye konuştu.Tempolu yürüyüşte,vücutta serotonin veendorfin gibi maddeler salındığınıifade eden Öndeş, "Serotonin,ruh halini düzenleyerek kendinizidaha mutlu ve sakin hissetmenize yardımcı olurken,endorfinler vücutta doğal bir ağrı kesici görevi görür.Endorfin salınımı sayesinde egzersiz sırasında ve sonrasındaağrı eşiği yükselir, bu da fiziksel zorlanmalarakarşı daha dayanıklı olmanızı sağlar. Aynı zamanda buhormonlar, stres seviyelerini azaltarak genel olarakzihinsel ve fiziksel iyilik halini artırır" dedi.YÜRÜYÜŞ yapmanın omurga sağlığı için de faydalı olduğunu belirten Öndeş, "Yürüyüş sırasında vücudumuzu korse gibi saran, sabit ve dik durmamızı sağlayan bel, sırt ve karın kasları aktif olarak çalışır. Bu kasların güçlenmesi, omurgaya binen yükü azaltarak bel ve sırt ağrılarının önlenmesine yardımcı olur. Özellikle alt sırt bölgesindeki kaslar güçlendiğinde, omurga daha iyi desteklenir ve postür (duruş) düzelir. Bu kasların aktif olarak çalışması omurgaya destek sağlayarak lumbal disk hernisi (bel fıtığı), servikal disk hernisi (boyun fıtığı), skolyoz, kifoz gibi duruş bozukluklarının oluşumunu önlemek açısından oldukça önemlidir" dedi.DSÖ'NÜN 18-65 yaş arası yetişkinlere sağlıklarını korumak için haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta yürüyüş yapmalarını önerdiğini belirten Öndeş, 'Günde 10 bin adım atmak bir efsane mi yoksa bir gereklilik midir?' sorusuna da şu yanıtı veriyor: "Her gün 10 bin adım atmak genel sağlığı iyileştirmek için faydalı. Ancak mutlak gereklilik değil. DSÖ haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite önerir. Bu, günlük ortalama 7–8 bin adıma denk gelir. Dolayısıyla günde 10 bin adım atmak bir efsane değildir, ancak bu sayı herkes için zorunlu bir hedef de değildir. Her bireyin fiziksel aktivite ihtiyacı farklıdır. Daha hareketsiz bir yaşam tarzı süren bireyler için adım sayısını artırmak faydalı olabilirken, zaten aktif bir yaşam sürenler için 10 bin adımı aşmak zorunlu olmayabilir. Önemli olan, fiziksel aktivitenin düzenli olması, bireyin fiziksel kapasitesine uygun bir adım hedefi belirlenmesi ve vücut sağlığını destekleyecek şekilde yapılmasıdır."