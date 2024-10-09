Mevsimsel salgınlara dikkat!

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen, okulların açılmasıyla birlikte yükselen vaka sayılarına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Okulların açılmasıyla viral solunum yolu enfeksiyonlarında da artış oldu. Kovid-19 dışında grip (influenza) ve RSV gibi diğer viral etkenlerle birlikte mevsimsel salgınlar başlayabilir."Bu nedenle herkesin el hijyenine dikkat etmesi ve başta okullar olmak üzere kapalı alanların uygun havalandırma yöntemleri ile havalandırılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demirdöğen, şu önerilerde bulundu:Grip benzeri yakınmalar gösteren kişilerin maske kullanması ve yakınmaları geçene kadar sağlıklı bireylerden uzak durmaları bulaşma zincirinin kırılması ve Kovid-19 ve diğer solunumsal virüs salgınlarının şiddetinin azalması için önemlidir.Güncel aşıların getirilmesi ve 65 yaş üstü ile KOAH, kanser, kalp-böbrek hastalığı, inme ya da diyabet gibi kronik hastalığı olan risk grubu hastalarda kullanılması önemlidir.Sağlık çalışanları gibi kritik toplumsal hizmet sunan gruplara, aile hekimleri aracılığıyla Kovid- 19 ve grip aşıları ücretsiz olarak yapılmalıdır.Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç ise Kovid-19 pandemisinin, resmi olarak başladığı günden Ekim 2024'e kadar geçen dönemde 776 milyondan fazla doğrulanmış vakaya ve 7 milyondan fazla ölüme neden olduğunu söyledi. Doç. Dr. Aykaç, "Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Mayıs 2023'te, Kovid-19 pandemisi için küresel acil durumu sona erdirmiş olsa da pandemi hâlâ sona ermemiştir. Örneğin son 4 haftada dünya genelinde saptanan Kovid-19 olgu sayısı, bir önceki aya göre 15 bin 348 artış göstererek, 251 bin 996'ya ulaşmıştır" dedi. Virüsün, yeni mutasyonlarla varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Aykaç, şunları söyledi:"DSÖ verilerine göre, son haftalarda en sık JN.1 varyantı etken olarak bildirilmektedir. Dünya genelinde test yapımında ve olgu bildirimlerindeki azalma nedeniyle raporlanan Kovid-19 vakaları enfeksiyonun yaygınlığını doğru bir şekilde temsil etmemektedir. Bununla birlikte son dönemde bazı ülkeler hem yeni olgu sayılarında, hem de hastaneye yatış ve ölümlerde artışlar bildirmektedir. Bu kısıtlı veriler, Kovid-19 enfeksiyonunun dünya genelinde halen bir tehdit olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle erken uyarı, gözetim, raporlama, varyant takibi, erken klinik bakım ve tedavinin sağlanması, güncellenmiş aşılarla yüksek riskli grupları aşılama ve toplumsal bilgilendirme önem taşımaktadır."