Bakan Memişoğlu: Kötülük hakimiyeti dünyada acı ve vahşeti beraberinde getiriyor

Törene, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, çeşitli bürokratlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bakan Memişoğlu, törende yaptığı konuşmada Gazze ve Lübnan'daki güncel gelişmelere değinerek, bölgede yaşanan acı ve vahşeti değerlendirdi.

İnsanoğlunun eliyle bir afet yaşandığını belirten Bakan Memişoğlu, "Bu vahşeti, caniliği maalesef kötülük tarafında olan insanoğlu, diğer insanoğluna yaşatıyor. Peki, onun bu kötülüğü yapmasını nasıl engelleyeceğiz veya durduracağız? Görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız '5'ten büyüktür. Bu vahşeti durdurun' diyor. Bugün medeni dediğimiz ülkelerin liderleri bile bu vahşeti görmezden geliyor. Çünkü kötülüğün güçlü olduğu veya maalesef kötülük hakimiyeti dünyada acı ve vahşeti beraberinde getiriyor. O zaman biz ne yapacağız iyilik tarafı olarak? Biz ondan daha güçlü olacağız. Biz ondan daha da çok çalışacağız. Biz kötülükten daha çok üreteceğiz ki iyilik medeniyeti dünyaya hakim olsun. İşte bu iyilik tarafını güçlü kılacak bu iyilik tarafını hakim kılacak merkezler ortamlar bilim ortamı, eğitim ortamı hocalarım ve sizlersiniz. Çünkü bir şeyi üretmezseniz çalışmazsanız kuvvetli olma güçlü olma şansımız olmaz.

Sosyolojisinden fen bilimine, tıptan mühendisliğine kadar siz eğer bir şey üretiyorsanız bilim olarak sahipseniz güçlüsünüz. Bizler hocalarımız olsun, yöneticilerimiz, siyasilerimiz olsun çabamız bu iyilik tarafının güçlü olmasını sağlamak. Tabii ki yanlış, hata yaparız ama iyilik tarafının kuvvetli olması için uğraşıyoruz. Bunu başarabilecek miyiz, başaramayacak mıyız bilmiyorum. Bu medeniyeti sizler bizden daha iyi bilecek daha çok üreteceksiniz. Sizler sizden sonraki nesiller iyilik medeniyetini dünyaya hakim hale getirmek zorundasınız. Yoksa bu vahşetler bu acılar dünyada yaşanır. Bugün insanoğlu 1900'lerde atomu böldürdü. Onun enerjisiyle iyilik tarafı tedavileri, insanları iyi yapmaya çalıştı. Kötü taraf insanları Hiroşima'da olduğu gibi öldürmeye çalıştı. Bizler iyi taraf olarak daha çok çalışacağız, üreteceğiz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, açılış sonrası düzenlenen sergiyi gezdikten sonra basına kapalı olarak yapılan AK Parti Merkez İlçe Kongresine katıldı.