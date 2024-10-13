Dikişsiz Kornea nakli

Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adem Anıl Kubaloğlu ile kornea nakillerindeki son teknolojik cihazlarla yapılan ameliyatların en ince detaylarını konuştum. Prof. Dr. Kubaloğlu, korneanın gözün önünde bulunan, saat camı şeklindeki, saydam tabaka olduğunu belirterek, bunu net olarak görebilmek için gerekli optik odaklamayı sağlayan en önemli göz merceği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kubaloğlu, "Görmenin devamlılığı için, yapısının korunması ve şeffaf kalması çok önemlidir. Şeklinin bozulduğu veya saydam görünümünü kaybettiği hastalarda görme azalır. Kornea nakli ya da tıbbi adı ile 'Keratoplasti', kadavra kornea dokusu ile hastalıklı kornea dokusunun değiştirilmesi işlemidir. Kornea nakli ameliyatında özel bıçaklar ya da femtosaniye lazer ile alıcı ve verici kornea dokuları kesilerek, değiştiriliyor. Kornea nakli, diğer doku ve organ nakilleri arasında en çok yapılan ve en başarılı olanıdır. 100 yıldır yapılmaktadır" dedi. Prof. Dr. Kubaloğlu, kornea naklini hangi hastalara yaptıklarını ise şöyle anlattı: "Gözde hasar oluşturan yaralanmalar ve kazalar; kornea enfeksiyonları ve kalıtsal distrofiler sonucu oluşan opasite ve lekeler, endotel hücre azlığında gelişen kornea ödemi, görmeyi azaltan en önemli kornea hastalıklarıdır. Bu hastalıklar sonucu görme kaybı olmuş ise tekrar görebilmek için kornea nakli gerekir.""Kornea nakli ameliyatlarında yenilikler nelerdir?" sorusuna Prof. Dr. Kubaloğlu, şu yanıtı verdi: "Teknolojinin ve tıbbın gelişimi ile birlikte kornea nakil ameliyatlarında son 25 yılda birçok yenilik olmuştur. Korneanın anatomik olarak farklı tabakadan oluşması bunun en önemli nedenlerinden birisidir. Günümüzde artık tam kat olarak kornea dokusunu değiştirmek yerine, sadece hastalığın etkilediği kornea tabakasını değiştirmek mümkün olmuştur. Bu sayede kornea nakli ameliyatlarının başarısı da çok artmıştır."Kornea nakli sonrası göz rengi değişir mi?' sorusuna da Prof. Dr. Kubaloğlu, şu yanıtı verdi: "Kornea nakli sonrası göz rengi değişmez. Dışarıdan bakıldığında bir hastanın kornea nakli ameliyatı geçirdiği fark edilmez. Özellikle hücre nakil ameliyatlarında gözün mikroskop altında muayenesinde bile doktorlar tarafından fark edilmeyecek kadar doğal görünür."KORNEA nakli ameliyatlarında temel olarak iki farklı teknik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kubaloğlu, "Sadece korneanın ön tabakasının değiştirildiği 'ön lameller kornea nakli' ve sadece arka kornea tabakasının değiştirildiği 'endotelyal hücre naklidir.' Ön lamellar kornea nakli sırasında korneanın en alt hücre tabakasına kadar olan kornea dokusu değiştirilir. Yani hastanın kornea dokusunu besleyen endotel hücrenin bulunduğu zar tabakası korunur. Femtosaniye lazer yardımlı olarak da yapıldığında dokular arası uyum çok daha iyidir ve daha iyi sonuç alınır. Hasta gözün nakledilen dokuyu reddetme riski ortadan kalkar. Endotelyal keratoplasti ise hastalar arasında hücre nakli ya da dikişsiz kornea nakli olarak da bilinir. Bu nakil küçük bir kesiden yapılır. Çok ince bir doku tabakası değiştiği için nakledilen dokunun ret riski çok düşüktür. Gözün anatomik yapısı korunmuş olur ve iyileşme çok hızlıdır. Görme sonuçları mükemmeldir. Hastalar, 2 hafta içinde normal yaşamlarına döner" dedi.YAPAY kornea nakli ile ilgili ise Prof. Dr. Kubaloğlu, şunları söyledi: "Bu operasyonlar ülkemizde sınırlı sayıda göz kliniğinde yapılıyor. Bunlardan biri de bizim hastanemizdir. Kornea kaynaklı körlükte, yapay kornea nakli görme için son seçenektir. 'Boston Keratoprotez' ve 'KPro implantasyonu' olarak isimlendirilmiştir. Yapay kornea ameliyatı hiç görmeyen ve kornea nakli başarısı olmayan hastaların gözüne yapılıyor. Kornea nakil ameliyatlarına göre daha fazla ve ciddi komplikasyonlara sahiptir. Enfeksiyon, glokom, retina yırtılması ve dokuda erime en önemli komplikasyonlardır. Daha yakından takip ve daha fazla tedavi gerektirir. Bu nedenle KPro ameliyatı, hastaların sadece bir gözüne yapılır."