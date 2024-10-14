Görünmeyen ağrı fibromiyalji sendromu

Hayat insanlar için bazen hiç de kolay akmıyor. Artan rekabet, zorlaşan yaşam şartları, beklentiler… Ve çok hızlı gelişen teknoloji, bedenin en önemli ihtiyacı olan hareketi neredeyse imkânsız hale getiriyor. Hareketsizlikte, bedenin erken yaşlanmasına, ağrılara ve yorgunluk sendromlarına neden olabiliyor. Buna bir de stres eklenince yük katlanarak artıyor. Beden de buna psikolojik ve fiziksel olarak yanıt veriyor. Bu kronik ağrılara neden olan hastalığın adı 'fibromiyalji sendromu."Tam da bu noktada özel bir üniversitenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Burcu Torunoğlu, fibromiyalji sendromu hakkında bilgiler paylaştı.Torunoğlu, şu belirtilere dikkat çekti: "Gün içinde; üzerinde yük varmış gibi dolaşan, depresif duygu durumu ile hayata isteksiz katılan, baş ağrıları, mide ağrıları yaşayan, vücudunda gezici kas ağrılarıyla, uyuşma / karıncalanma şikâyetleri ile çeşitli dallarda doktorlara giden, uyku problemleri nedeni ile sabahları yataktan yorgun/isteksiz kalkan, üşüme/terleme atakları görülen ve bağırsak problemleri (kabızlık/ishal) olanlar dikkat etmeli. Düşük yaşam kalitesi ile mücadele veren birçok insan fibromiyalji tanısı ile baş başa kalabilir."Bu sendromu yenmede kişinin kendisinin rolünün büyük olduğunu söyleyen Torunoğlu, "Kişi sorumluluk almalı, pek çok alanda yaşam koşullarını ve akışını değiştirmelidir" dedi.Fibromiyaljinin bir hastalık değil, bir sendrom olduğunun altını çizen Torunoğlu, şunları söyledi : "Yani bulgular, belirtiler bütünüdür. Yapılan tetkikler normal çıkar (başka hastalıklara eşlik edebilir, bu noktada hekim ayıklamayı yapar) ama hasta kronik bir ağrıdan şikâyetçidir. Ağrı görülmez, ama oradadır. Hastanın bulguları hastalığı işaret etmese de yaşam kalitesini düşürür. Tıbbi olarak ifade etmek gerektiğinde, 'strese karşı kişinin cevabında nöro-endokrin (sinirsel- hormonal) bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan kas-iskelet sistemi sorunu' olarak tanımlanabilir."Tedavide, sendromun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini de söyleyen Torunoğlu, "Sadece ilaçla çözülemez. Öncelikle problemin varlığı doktor tarafından belirlenmelidir. Hastanın ağrıları, psikolojik durumu, yaşam aktiviteleri detaylı incelenmeli ve 'tedavi programı' oluşturulmalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri konunun uzmanlarıdır. Tedavide, ilacın yanı sıra, hobiler, egzersizler ve psikolojik/ psikiyatrik destekler yer alır" dedi.