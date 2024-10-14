Yalnızlık demans riskini artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre yalnızlık, depresyon ve bilişsel gerilemeyi artırıyor. Dünya genelinde yaklaşık 609 bin kişi üzerinde bir araştırma, orta yaş ve yaşlılık döneminde yalnızlığın bunama riskini yüzde 31 oranında artırdığını ortaya koydu. Nature Mental Health dergisinde yayınlanan çalışma, yalnızlığın Alzheimer, demans ve vasküler demans riskini artırdığı ve diyabet veya obezitesi olan yaşlı bireyler için daha büyük bir risk oluşturduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından Paraic O Suilleabhain, "Yalnızlığın gelecekte demans gelişiminde kritik bir risk faktörü olduğunu" belirtti.