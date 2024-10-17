Kalp dostu kuruyemişler

Hepimizin sıklıkla tükettiği, oldukça lezzetli atıştırmalıklar olan kuruyemişler sağlıklı bir ara öğün olarak değerlendirilebilir. Yüksek protein, lif ve sağlıklı yağlar içerdikleri için enerji verici bir atıştırmalık seçeneği. Ayrıca vitamin ve mineral açısından zengin. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülnar Zeynalova, "Ancak kalori bakımından yoğun olduklarından porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi önemlidir. Günlük beslenme düzeninde dengeli bir şekilde yer alabilirler" dedi. Uzm. Dr. Zeynalova, kuruyemişlerin faydaları nelerdir, tüketirken nelere dikkat etmeli, hangi miktarda tüketmeliyiz? sorularını yanıtlayarak, 'kuruyemiş tüketimi' ile ilgili bilgiler verdi.Kuruyemişlerin tüketiminin bireylerin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite seviyesine ve genel beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Zeynalova, "Genel olarak, sağlıklı bir atıştırmalık olarak günde 30-50 gram kadar kuruyemiş tüketilmesi önerilmektedir. Bu miktar, yaklaşık bir avuç kuruyemişe eşdeğerdir" dedi. Ancak kuruyemişlerin kalori açısından yoğun olduğunu unutmamak gerektiğini belirten Uzm. Dr. Zeynalova, "Bu nedenle de diyete eklenirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Ayrıca, tuzsuz ve işlenmemiş kuruyemişleri tercih etmek sağlık açısından daha faydalıdır" diye konuştu.Bazı kuruyemişlerin besin değeri ve sağlık faydaları açısından öne çıktığını belirten Uzm. Dr. Zeynalova, bunları şöyle sıraladı:: Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve kalp sağlığına fayda sağlar. Ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir.: E vitamini, magnezyum ve lif açısından zengin olan badem, kalp sağlığını destekler ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.: İyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olan besin maddeleri içerir.: Magnezyum, fosfor ve bakır açısından zengin olan kaju, enerji üretimi ve kemik sağlığı için faydalıdır.: Lif, protein ve sağlıklı yağlar içerir. Aynı zamanda antioksidan özellikler taşır ve kilo kontrolüne yardımcı olur.: Protein ve çeşitli besin maddeleri açısından zengin olan yer fıstığı, kalp sağlığını destekleyen yağlar içerir.. Dr. Zeynalova, fazla kuruyemiş tüketiminin olumsuz etkilerini ise şöyle sıraladı:: Kuruyemişler yüksek kalori içeriğine sahiptir. Aşırı tüketim, günlük kalori alımını artırarak kilo alımına neden olabilir.: Fazla miktarda kuruyemiş tüketimi, bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle, lif açısından zengin oldukları için aşırı miktarda alındığında gaz, şişkinlik veya ishal gibi sorunlar görülebilir.: Bazı insanlar, özellikle fıstık ve ceviz gibi kuruyemişlere karşı alerjik olabilir. Alerji durumunda, aşırı tüketim ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.: Kuruyemişler sağlıklı yağlar içerir; ancak aşırı tüketim toplam yağ alımını artırabilir ve bu da kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.: Kuruyemişler bazı mineraller bakımından zengindir; fakat yine aşırı tüketim durumunda bu, vücudun mineral dengesini etkileyebilir.