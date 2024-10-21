Yapay zekayla 17 milyon teşhis

Rusya'nın başkenti Moskova'da tıpta yapay zeka kullanımını öngören ilk projenin sonuçları açıklandı. Moskviçmag dergisinin haberine göre, yapay zeka şehirde son 4 yılda 17 milyon teşhis koydu. Derginin haberinde 2019 yılında Moskova'da doktorların karar alma sürecini destekleyen bir sistemin (SPPVR) test edilmesine başlandığı belirtiliyor. Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasia Rakova, yapay zeka sistemi yardımıyla dört yıl içinde 14,4 milyon ön teşhis konulduğunu açıkladı. 2023 yılında sistem daha da geliştirildi ve yapay zeka artık nihai teşhisler koymaya başladı. Rakova'ya göre, hizmetin Moskova'daki sağlık kuruluşlarında bir yıl boyunca kullanılmasıyla birlikte 3 milyon nihai teşhis kondu.