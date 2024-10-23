Bu hastalığı beyaz gömlek ele veriyor!

Danimarka'da bulunan Kopenhag Rigshospitalet Eğitim Hastanesi uzmanları tarafından yapılan araştırma, jinekomasti yani meme büyümesi görülen erkeklerin yaşam sürelerinin 75 yaşın altına indiğini ortaya koydu. Estetik, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ekinci, erkeklerde meme büyümesinin testosteron ve östrojen hormonlarına bağlı geliştiğine dikkat çekerek, "Hormonlarda meydana gelen bu dengesizlik ile birlikte ortaya çıkan büyük meme sorunu, estetik kaygı dışında da tehdit oluşturuyor. Meme büyümesi birçok sağlık probleminin de habercisi olabiliyor" dedi.Op. Dr. Ekinci, jinekomastinin, göğüs içinde bulunan meme dokusunun zamanla gelişerek büyümesiyle ortaya çıkan, erkeklerde ve ergenlik çağındaki erkek çocuklarında görülen, çoğu zamanda yaşlı erkekleri de etkileyebilen bir durum olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Estetik olarak rahatsız edici bir hal alan ve erkeklerde aşırı özgüven kaybı oluşturan jinekomasti; östrojen hormonlarının fazlalığı ile meme büyümesine neden olmaktadır. Genel olarak sağlık açısından tehlikeli olarak görülmese de ilerleyen durumlarda meme kanserine yakalanma riskini artırmaktadır." Op. Dr. Ekinci, jinekomasti belirtilerini ise şöyle sıraladı:Memede hassasiyetMeme ağrısı ve acı hissiMemede akıntıİki memede büyüklük farkıMemede oluşan yumru hissi ve şişlikKoltuk altı lenf düğümlerinde şişlikGöğüs kısmında darlık hissiMeme büyümesine bağlı özgüven kaybı ve utanma hissi.Jinekomastinin özellikle iş hayatının içinde bulunan beyaz yakalılarda sıklıkla görüldüğünün altını çizen Op. Dr. Ekinci, şunlara dikkat çekti: "Hareketsiz yaşamın ve tüketilen zararlı besin maddelerinin sonucunda oluşmaktadır. Beyaz veya açık renkli kıyafetlerle ortaya çıkan meme ucu, dar gömlek kullanımı ve göğüslerin belli olması erkekler için oldukça kötü bir durum olabilmektedir.""Günümüzde erkeklerin yarısında bulunan bu rahatsızlık nedeniyle çoğu erkek, jinekomasti ameliyatına yönelmektedir" diyen Op. Dr. Ekinci, şunları söyledi: "Meme küçültme operasyonu için öncelikle doktor kontrolü sağlanmalıdır. Doktor önerisiyle ameliyat programına karar verilip, doğru planlama yapmak gerekmektedir. Jinekomasti ameliyatını tercih eden birçok erkek ameliyat sonrası olumlu sonuçlar almaktadır. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte saklanamayan meme büyümesi ve meme ucu görüntüsü, jinekomasti ameliyatlarına ilgiyi artırmaktadır. Çünkü, deniz ve havuza girmek isteyen erkekler toplumsal ve sosyal olarak kendini eksik ve mutsuz hissetmektedir."OP. Dr. Ekinci, vücut yağlanmasının erkeklerde genel olarak karın bölgesinde ve göğüste tamamen genetik yatkınlıkla meydana geldiğini söyleyerek, "Kilo alırken göğüslerde büyüme ve sarkmalar da oluşmaktadır. Bu durum çoğu zaman jinekomasti olarak düşünülebilmektedir. Aşırı yağlanmaya bağlı olarak vücuttaki testosteronu östrojene dönüştürmektedir. Artan östrojen metabolizmayı yavaşlatabilmektedir. Kilo vermek ve kiloyu ideal düzeye indirgemek çoğu zaman bölgesel düzelmeyi sağlayabilir" dedi.