Felce karşı sebze ve meyve tüketin

American Heart Association verilerine göre, ABD'de her saniye 40 kişi felç (inme) geçiriyor. Felç, genellikle yaşlılara özgü bir rahatsızlık olarak düşünülür. Ancak son on yılda 18 ila 44 yaş arasındaki kişilerde felcin yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı belirlendi. Bu durumun yüzde 80 oranında önlenebilir olduğunu belirten bilim insanları, beslenmeye dikkat çekiyor. Uzmanlar, meyve ve sebze bakımından zengin olan Akdeniz tarzı beslenmeyi tavsiye etti. Felç, paralizi veya pleji, sinirlerin ya da kasların bozukluğundan ileri gelen hareketsizlik ya da hareket azalması olarak biliniyor.