Nöroloji Neye Bakar? Nöroloji Bölümü Nedir, Beyin Cerrahisi ile Aynı Mı, Hangi Hastalıklara Bakar?

Vücuttaki sinir sistemine dayalı bir bölüm olan nöroloji, bazı durumlarda fiziksel muayene, tomografi, biyopsi, ultrsonografi ve direkt röngenogram gibi birçok tanı yöntemini kullanabilir. Rahatsızlığın belirtileri ve hangi tedavi şeklinin uygulanması hususunda önemli kararlar verir. Peki, nöroloji nedir? Nöroloji neye bakar? Nöroloji hangi hastalıklara bakar? Nöroloji tam olarak ne demek? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

NÖROLOJİ NEDİR?

Nöroloji genel anlamı ile beyin, omurilik, beyin sapı ve bunlara bağlı sinir sitemi ve kas hastalıklarını ele alan cerrahi ve teşhis dışındaki tüm cerrahi uygulamaları yöneten tıp bilim dalıdır. Çoğunlukla genetik faktörlerin etkisi ile gelişen nörolojik hastalıkların benzer semptomlarından dolayı teşhis koymak zor olduğundan ilk etapta tanı koymada sıkıntılar yaşanabilir.

NÖROLOJİ NE DEMEK?

Beyin ve sinir sitemi bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve yönetimi açsısından uzman doktorlardan oluşan kadroya sahip tıp bölümüdür. Bilimsel açıdan pek çok ilerleme sayesinde nörolojide bundan payını almış ve önemli bazı alt birimleri de zaman içerisinde mevcut hale gelmiştir. Yenidoğan döneminden ergenliği kadar çocuklarda görülen nörolojik bozukluların tanı ve tedavisinde de uzmanlaşmıştır.

NÖROLOJİ NEYE BAKAR?

Nöroloji bölümünde uzman nörologlar; görme, konuşma, koordinasyon, refleksler, ve yürüyüş testlerini de içinde barındıran fiziksel muayene ile karmaşık durumları teşhis edebilen yüksek eğitimli kişilerdir. Nöroloji hangi bölüme bakar sorusunun yanıtlarını ele aldığımızda, daha kapsamlı şekilde ifade edecek olursak aşağıda konuyla ilgili detayları şöyle sıralayabiliriz;

Baş ağrıları (kronik baş ağrıları, migren ve gerilim ağrısı, küme ağrıları)

Felç, inme ve beyin damar hastalıkları (kanamalar, damar tıkanıklıkları, baloncuk, damar anomalilerden kaynaklı sorunlar)

Unutkanlık (Alzheimer ve diğer bunama çeşitleri)

Yüz felci (fasiyal paralizi)

Beyin enfeksiyonları (ansefalitler)

Omurilik rahatsızlıkları

Sinir sıkışmaları

Hareket bozuklukları

Aniden şiddetli vuran ağrılar

Kas hastalıkları (miyopatiler, myastenia gravis)

Uyuşmalar

Uyku ile alakalı bozukluklar (yürüme, sıçrama, uyku felçleri, huzursuz bacak sendromu)

Boyun, bel fıtıkları ve bel ağrıları

Sinir hücrelerinde erken yozlaşma rahatsızlıkları (ALS, motor nöron hastalıklar)

Beyin enfeksiyonları (ansefalitler)

Baş dönmeleri (vertigo)

Çevresel sinir tutulumu rahatsızlıkları (nöropatiler, şekere bağlı ya da diğer rahatsızlıklar)

Multiple Skleroz (MS) ve beyinde gelişen yangın hastalıklar.

NÖROLOJİ BÖLÜMÜ

Nöroloji bölümü merkezi ve periferik sinir sistemini etkisinde, sürekli artan çeşitli koşulları tedavi ederler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi felç, epilepsi, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve beyin tümörleri gibi çok sayıda hastalıkları içerir. Nörologlar bulundukları her yerde hastaların en iyi şekilde tedavi edilmelerini ve bu konuda çeşitli araştırmalarla tedavileri ilerletmeye devam etmesi için kendilerini adamışlardır. Ciddi sağlık sorunlarını kapsayan nörolojik rahatsızlıklar vücutta sadece rahatsızlığın verdiği etkilerle kalmayıp psikolojik, fiziksel, vücudu her anlamda etkilemektedir. O nedenle nörolojik bazı belirtileri, vücudunuzda gözlemliyor ve endişe duyuyorsanız bu alanda uzaman bir nöroloğa öykünüzü anlatarak muayene olmanız genel sağlığınız bakımından son derece önemlidir.