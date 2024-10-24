Uyuşturucu ile mücadele çığlığı

Ünü sanatçı Umut Akyürek'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, 19 yaşındaki kızının madde bağımlısı olduğunu haykırması, bir anne olarak yardım istemesi, artan uyuşturucu madde kullanımına dikkat çekmişti. Bu kapsamda özel bir üniversitenin Rektör Yardımcısı ve Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Konferansı'nda öğrencilere seslendi.Prof. Dr. Atasoy, dünyada madde bağımlılığının giderek artan bir sorun olduğuna dikkat çekerek, şu ürpertici rakamları verdi: "2022 yılına ait istatistiklere göre, dünya genelinde 292 milyon kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Bu sayı, son 10 yılda yüzde 20 oranında artış gösterdi. Bu durum uyuşturucu ile mücadelenin insanlık için ne kadar ciddi bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor."Gençlere 'kederli anınızda size uzatılan herhangi bir şeye 'hayır' demesini bilmeniz gerekiyor' diye seslenen Prof. Dr. Atasoy, şöyle dedi: "Sizi bağımlılığa sürüklemek isteyen bazı güçlerin olduğunu unutmamalısınız. Öncelikle 'hayır' demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü o çok geçici olarak sizi belki rahatlatabilir. Belki bu sıkıntınızı kısa bir süre için çözebilir ama sıkıntınız, probleminiz orada durdukça yeniden aynı döngünün içine düşeceksiniz. O nedenle sorunun kendisini çözmeyi öncelikle bir hale getirmemiz şart. Madde kullanımının gerçek risklerini öğrenmeniz gerekiyor."Bazı ülkelerde yasal değişikliklerle bazı uyuşturucu maddelerin kullanımının serbest bırakıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Atasoy, "Bu arada 'uyuşturucu madde bir ottur, zararı yoktur' lafının bir şehir efsanesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bütün maddeler kötüye kullanıldıkları takdirde, yani tıbbi amaçlı olanlar dahi kötüye kullanıldığı takdirde beyin hasarına yol açar. Madde bağımlılığı bir beyin hastalığıdır ve tedavi edilmesi şarttır" dedi.Türkiye'de son yıllarda hızla artan bazı maddeler arasında sentetik ecza ve sahte ilaçlar, özellikle de sentetik uyuşturucu maddelerin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Atasoy, şöyle dedi: "Son 2 yıl içinde metamfetamin yakalanma oranları 4'e katlandı. Bu durum, piyasada yasadışı maddelerin artışını ve çeşitlenmesini gösteriyor" dedi.SOSYAL medyanın çok büyük tehlikesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atasoy, "Çünkü bu, milyar dolarlık, birçok ülkenin kendi gelirinden de daha fazla gelir getiren bir örgütlü suç. Bunlar sosyal medyaları da kullanıyorlar. Orada gördüğümüz her madde ile ilgili ya da herhangi bir ilaçla ilgili paylaşım aslında sizin de bir kullanıcı olmanız veya sizin bunu birilerine özendirmeniz için oluşturulmuş bir tuzak. Bunun farkında olun" dedi.