Mikro implantlar ‘glokom’u durduruyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan ile halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen ve en sinsi hastalıklardan biri olan glokom tedavisindeki en son yenilikleri konuştum.Glokom hastalığının tedavisinde en önemli yeniliğin implantlarla yapılan Mikroinvazif Glokom Cerrahisi (MIGS) olduğunu belirten Prof. Dr. Aykan, bu tedavinin özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya cerrahi müdahale gerektiren hastalar için uygun bir seçenek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aykan, "Halk arasında görmenin sinsi hırsızı olarak adlandırılan ve her gün biz farkında olmadan görmemizden çalarak, sonunda körlüğe yol açan bu hastalığı bugüne kadar insan vücuduna takılan en küçük implantları kullanarak durdurabiliyoruz" dedi.Mikroinvazif Glokom Cerrahisi'nin hangi hastalara uygulandığını ise Prof. Dr. Aykan, şöyle sıraladı: "Genellikle ilaca dirençli glokom hastalarında; medikal tedaviye rağmen göz içi basıncını kontrol altına almakta zorlanılan hastalarda veya glokomun ilerlemesini durdurmak amacıyla cerrahi müdahale gerektiren hastalarda uygulayabiliyoruz."STENT tedavisinin, mikro cerrahi bir prosedür olduğunu ve genellikle lokal anestezi altında yapıldığını belirten Prof. Dr. Aykan, "Glokom hastalarının katarakt ameliyatları yapılırken, aynı seansta bu stentlerden 2 adet göz içerisine yerleştirilip, ilaç kullanım gereksinimini ortadan kaldırabiliyoruz. Gözün iç kısmına yerleştirilen bu stent, göz içi sıvısının daha etkin bir şekilde drenajını sağlayarak, göz içi basıncını kontrol altına alıyor. Bu işlem için büyük bir cerrahi kesiye gerek duyulmaz. Hasta günlük yaşamına hızlı bir dönüş sağlar" dedi.MIKROINVAZIF Glokom Cerrahisi Tedavisi'nin ardından hastaların göz içi basıncında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini de söyleyen Prof. Dr. Aykan, bu tedavinin yararlarını şöyle sıraladı: "Bu implantlar, glokom hastalığını tedavi etmez, glokom nedeniyle oluşmuş zararları geri getirmez veya kaybedilen görmeyi geri kazandırmaz. Ancak göz içerisine yerleştirilen minik implantlar sayesinde göz içi basıncını düşürerek, glokom hastalığının ilerlemesinin durdurulması ve mevcut görme seviyesinin korunmasını sağlar. Ancak, hastaların düzenli göz muayenelerine devam etmeleri ve doktorlarının önerilerine uymaları önemlidir."GLOKOM tedavisinde genellikle göz damlaları ve diğer ilaçlar kullanıldığını, ancak bu ilaçların düzenli olarak kullanılmasının hastalar için hem fiziksel hem de psikolojik zorluklar yaratabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Aykan, ''İmplant tedavisinde kullanılan stent, göz içi sıvısının akışını düzenleyerek, basıncı düşürür ve bu ilaçların göz içi basıncını yönetmedeki rolünü azaltır. Uzun vadede bazı hastalar, göz içi basıncını etkin bir şekilde kontrol altında tutan bu mikro cerrahi müdahale sayesinde, ilaç kullanımını tamamen bırakabilirler" dedi.BU tedavinin en büyük avantajlarından birisinin hastaların yaşam kalitesinde sağladığı iyileşme olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Aykan, "Tedavi sonrası genellikle hızlı bir iyileşme süreci yaşanır ve hastalar günlük aktivitelerine çabuk dönerler. Göz içi basıncının daha iyi kontrol edilmesi, hastaların görme yetilerinin korunmasına yardımcı olabilir ve glokomun neden olduğu görme kaybının önlenmesine katkı sağlar. Hastaların, genel sağlık ve yaşam konforlarını iyileştirir" dedi.