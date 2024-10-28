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Giriş Tarihi: 28.10.2024

Domates ve salatalığı birlikte tüketmeyin

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Domates ve salatalığı birlikte tüketmeyin
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan domates ve salatalık birlikte tüketildiğinde vücuda zarar veriyor. Domates ve salatalığı birlikte tüketmek birçok sindirim sorununa sebep olabiliyor. Bu sebeple uzmanlar bu iki besinin birlikte tüketilmemesini öneriyor. Salatalık ve domates birbiriyle uyumlu sebzeler değiller. Bu iki sebze mideye ulaştığında fermantasyon başlıyor. Şişkinlik ve hazımsızlığa yol açıyor. Bu da karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine sebep olabiliyor. Bu yüzden asla birlikte tüketilmemeli. Özellikle midesi hassas olanlar buna çok dikkat etmeli.
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Domates ve salatalığı birlikte tüketmeyin
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