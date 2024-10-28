Düzenli uyku vücudu zinde tutuyor

Yeni bir araştırma, düşük uyku kalitesiyle beynin hızlı yaşlanması arasında önemli bir bağlantı olduğunu gösterdi. Klinik Psikolog Dr. Shelby Harris, araştırma sonuçlarının yaşlandıkça uykunun beyin için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, "Yeterince iyi bir uyku almak, zihnimizi zinde tutmamıza ve genel sağlığımızı güçlü tutmamıza yardımcı olabilir. Yatmadan önce kafeini ile alkolü azaltın, egzersiz yaptığınızdan emin olun. Küçük, tutarlı değişiklikler bile uyku kalitenizde büyük bir fark yaratabilir" diye konuştu.