Hamilelikte kahve kullanımına dair çarpıcı araştırma

Yapılan araştırmalarda, gebelik döneminde kafein tüketiminin bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği görülmüştü. Independent'te yer alan habere göre, uluslararası bir araştırma ekibi, kafein tüketimiyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) arasındaki ilişkiyi inceledi. Psychological Medicine adlı hakemli dergide yayımlanan çalışma kapsamında 58 bin 694 anne-çocuk çiftinin verisi analiz edildi. Veriler ilk başta gebelikte kahve içmekle DEHB arasında güçlü bir bağlantı kursa da sigara ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzı faktörlerini hesaba katınca durum değişti. Bilim insanları hamilelikte kahve tüketimiyle çocukta DEHB görülmesi arasında güçlü bir neden sonuç ilişki bulamadı. Uzmanlar, bulguların hamilelikte kafein tüketiminin tamamen zararsız olduğunu göstermediğinin altını çiziyor.