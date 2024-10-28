Kediler bebeklerden daha hızlı öğreniyor

Yeni yapılan bir araştırma, kedilerin kelimeleri bebeklerden daha hızlı öğrendiğini ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, bilim insanları 1990'larda 14 aylık bebeklerdeki dil gelişimini incelemek için kullanılmış bir deneyle kedilerin dil yeteneklerini test etti. Araştırma, kedilerin belirli nesneler veya resimler için kullanılan kelimeleri o nesnelerle ilişkilendirmeyi öğrenebildiğini ve bebeklerden daha hızlı anlayabildiğini gösterdi. Bebekler üzerinde yapılan çalışmada, resim-kelime çifti için 20 saniyeden oluşan en az dört deneme yapılmıştı. Japonya'daki Abazu Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmada ise kedilerin iki adet 9 saniyelik animasyonlarla öğrenebildiği görüldü.