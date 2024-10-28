Yeni çıtırlar 75’likler mi olacak?

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından 'En Büyük Eczacılık Buluşması – Geleceğin E hali 2024' Kongresi 'Sürdürülebilir Proaktif Eczacılık' mottosuyla İstanbul Kongre Merkezi (ICC)'nde gerçekleştirildi.Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, "Koruyucu sağlık anlayışında biz eczacıların büyük bir rolü var. Eczacılar olarak internet ya da diğer satış kanalları üzerinden alınan gıda takviyeleri, zayıflama ilaçları, çaylar ve bitkisel karışımların böbrek ve karaciğer hasarlarından, ölüme kadar varabilen sonuçlarının önüne geçmek önemli amaçlarımız arasında. Bu konuda en yakın sağlık danışmanı biz eczacılardır. Özellikle internetten satılan, 'merdiven altı üretilen' kozmetikgüzellik ve bakım ürünlerinin de zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış, gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: "Ülkemizde ne yazık ki sağlık profesyoneli olmayan kişilerin, arkadaş veya komşunun önerdiği ilaçların kullanımı çok yüksek. Ayşe teyzenin, Fatma ablanın, arkadaşınızın, komşunuzun ya da influencerların tavsiyesi ile ilaç kullanmayın. Bu çok tehlikeli. Bu durum, ülkemizdeki sağlık okuryazarlığının ne yazık ki çok düşük olmasının bir göstergesidir. Yanlış ilaçlar, doktor kontrolü olmadan yapılan tedaviler, merdiven altı uygulanan medikal estetik uygulamalar sonucu birçok vatandaşımız hayatını kaybetmektedir."Kamuoyunun gündeminde olan ve halk arasında atom veya vitamin eklenmiş sarı serum ismiyle bilinen serumlar olduğunu belirten Ersoy, " Bu serumlar mucizevi vaatlerle pazarlanmakta, özellikle pandemi dönemiyle birlikte artan evde serum uygulamaları sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşmaktadır. Yalnızca hekim tarafından, gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Bu konudaki en acı örnek sanatçımız Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesi olmuştur" dedi.E hali 2024 Bilimsel Kurul Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran da 'Yaşsız hayat (Ageless) mümkün mü?', 'Gıda takviyeleri ve ilaçlar yaşam süresini uzatıyor mu?' sorularına yanıt verdi.Prof. Dr. Cankurartaran, "Bundan 100 yıl önce yaklaşık 30 sene yaşıyordu insanlar, bundan 50 yıl önce 50 yıl yaşıyordu. Bugün 80 yaşına kadar yaşıyor. Bu 120 olacak mı? 150 olacak mı? Dünya bunu tartışıyor. 65-75 yaşa şimdi 'çıtır yaşlı' diyorlar. 'Çıtır yaşlı' gibi bir terim var. 75 yaşında insanlar hala dinç. Demansı yok, zindeler. Bu kişilerin sayısı daha da artacak. Bunda tabii ki gıda takviyeleri ve vitaminlerin etkisi çok büyük. Genç kalmak için ne kullanacağız? Herkes bunları soruyor. Eczacının danışman rolü burada çok değerli. Bu ürünler kişiye özgü olarak kullanılmalı. Sigara içilmemesi ve egzersiz de çok önemli" dedi."2030'a kadar yaşarsanız bir daha ölmeyeceksiniz' görüşünde olanlar var" diyen Prof. Dr. Cankurtaran, şunları söyledi: "Longevity yani uzun yaşamı destekleyen birçok takviye edici ürün ve ilaç var. 'Hangi vitamini kullanalım' gibi sorular çok soruluyor. Omega 3'ün bile birçok formu çıktı. Kalbe iyi gelen, beyne iyi gelen şeklinde. Kolajenle ilgili de çok şey var. Bu ürünler internetten de alınabiliyor. Bu büyük bir tehlike. Gıda takviyeleri doğru kullanılmalı. Kişiye özel takviye seçilmeli. Yoksa yüksek dozda alınan her vitamin her takviye böbreklere, karaciğere zarar verebilir."