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Giriş Tarihi: 30.10.2024

İyileştiren 6 meyve kabuğu

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İyileştiren 6 meyve kabuğu
Meyve ve sebze kabukları genellikle israf edilir. Ancak uzmanlar bazı meyvelerin kabuklarının da oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.
ELMA KABUĞU: Sindirimi iyileştirir. İltihabı azaltır. Kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı korur.
HAVUÇ KABUĞU: Lif, A, C ve K vitaminleri ve antioksidan bakımından oldukça zengindir.
MUZ KABUĞU: Ruh halini iyileştiriyor, sindirimi destekliyor ve kalp sağlığını güçlendiriyor.
PATATES KABUĞU: Oldukça besleyici ve flavonoidler açısından zengindir.
SALATALIK KABUĞU: İyi bir lif kaynağıdır. Antioksidanlar açısından zengindir. Cildi nemli tutar.
PORTAKAL KABUĞU: Bağışıklığı güçlendirir ve cilt sağlığını iyileştirir. İltihabı önler.
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İyileştiren 6 meyve kabuğu
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