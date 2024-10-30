İyileştiren 6 meyve kabuğu

Meyve ve sebze kabukları genellikle israf edilir. Ancak uzmanlar bazı meyvelerin kabuklarının da oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.Sindirimi iyileştirir. İltihabı azaltır. Kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı korur.Lif, A, C ve K vitaminleri ve antioksidan bakımından oldukça zengindir.Ruh halini iyileştiriyor, sindirimi destekliyor ve kalp sağlığını güçlendiriyor.Oldukça besleyici ve flavonoidler açısından zengindir.İyi bir lif kaynağıdır. Antioksidanlar açısından zengindir. Cildi nemli tutar.Bağışıklığı güçlendirir ve cilt sağlığını iyileştirir. İltihabı önler.