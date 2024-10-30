İyileştiren 6 meyve kabuğu

Meyve ve sebze kabukları genellikle israf edilir. Ancak uzmanlar bazı meyvelerin kabuklarının da oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.
ELMA KABUĞU:
Sindirimi iyileştirir. İltihabı azaltır. Kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı korur.
HAVUÇ KABUĞU:
Lif, A, C ve K vitaminleri ve antioksidan bakımından oldukça zengindir.
MUZ KABUĞU:
Ruh halini iyileştiriyor, sindirimi destekliyor ve kalp sağlığını güçlendiriyor.
PATATES KABUĞU:
Oldukça besleyici ve flavonoidler açısından zengindir.
SALATALIK KABUĞU:
İyi bir lif kaynağıdır. Antioksidanlar açısından zengindir. Cildi nemli tutar.
PORTAKAL KABUĞU:
Bağışıklığı güçlendirir ve cilt sağlığını iyileştirir. İltihabı önler.