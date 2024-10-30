Karaciğer hasarına dikkat! İşte 5 erken belirti

Karaciğer, kanın pıhtılaşmasını düzenlemek, toksinleri kan dolaşımından uzaklaştırmak ve safra üretimine yardımcı olmak gibi çok sayıda önemli işlevi yerine getiren bir organ. Bu nedenle karaciğer sorunları göz ardı edilmemeli. Çok fazla alkol almak, tip 2 diyabet hastası olmak, ortak iğne kullanmak ve ailede karaciğer hastalığı öyküsü olması karaciğer hasarına yol açabilecek ciddi faktörlerin başında geliyor. ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Bobo Panini, karaciğer hastalıklarının belirtilerinin genellikle önemli karaciğer hasarı oluşana kadar ortaya çıkmadığını belirtiyor. Şarku'l Avsat'ın HuffPost'tan aktardığı habere göre, karaciğer hasarının 5 erken belirtisi şunlar:* Ciltte veya gözlerde sararma* Koyu renkli idrar* Kafa karışıklığı* Bacaklarda veya karında şişlik* Kolay morarma ve kanama.