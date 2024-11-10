Katarakt implantla tarih mi oluyor?

Katarakt, gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesi ile oluşan bir göz hastalığı. Ve insanların yaşamlarını karartabiliyor. Katarakt bizim yaşamımızı karartmadan biz kataraktan nasıl kurtulacağız? Nasıl bir tedavi planı takip edilmeli? Katarakt tedavisinde en son teknolojiler ve uygulamalar nelerdir? İşte tüm bu soruları sizler için Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Ahmetoğlu'na sordum. Op. Dr. Ahmetoğlu, "Kataraktın ortaya çıkmasında ilerleyen yaş önemli bir etken olmakla beraber; göz içi iltihapları, şeker hastalığı gibi bazı sistemik hastalıklar, kortizon ve birtakım ilaçların uzun süreli kullanımı, göze gelen ağır darbeler de katarakta neden olabilir. Genetik özellik de taşıyabilir ve yeni doğan bebeklerde ya da ileri çocukluk yaşlarında da gözlenebilir. Kataraktın belirtileri bulanık görme, renklerin soluk ve zor algılanması, ışığın durumuna göre değişken görme, yakın veya uzak görmede bozulmalar ve çift görme şeklinde olabilir" dedi.Kataraktın ilaçla tedavisinin mümkün olmadığını ve tek çözümün ameliyat olduğunun altını çizen Op. Dr. Ahmetoğlu, "Ameliyat genellikle damla anestezisi ile yapılır. Gerekli durumlarda sedasyon veya genel anestezi uygulanabilir. Hasta, ameliyattan sonra aynı gün taburcu edilebilir ve ertesi gün sosyal yaşantısına dönebilir. Kataraktın tedavisinde uzun yıllardır 'Fakoemülsifikasyon Yöntemi' kullanılmaktadır. Bu yöntemde ses dalgaları (ultrasound) ile kataraktlı lens, göz içinde parçalanıp dışarı alınır ve yerine yeni bir mercek yerleştirilir" dedi.Katarakt tedavisindeki en son teknolojiler ve uygulamalar hakkında araştırmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Op. Dr. Ahmetoğlu, "Katarakt tedavisinde kullandığımız 'Femtosaniye Lazer Teknolojisi' ile katarakt sorunu hem hekim hem de hasta açısından en konforlu şekilde tedavi ediliyor. Aynı ameliyatta 'Trifokal Göz İçi Mercek İmplantasyonu' ile kataraktın yanı sıra; hastalar miyop, hipermetrop ve astigmat gibi diğer görme kusurlarından da tamamen kurtulabiliyorlar" dedi.Femtosaniye Lazer ile katarakt ameliyatlarının nasıl yapıldığını ise Op. Dr. Ahmetoğlu, şöyle anlattı: "Femtosaniye Lazer teknolojisi' ameliyatın başarısını etkileyen en önemli aşamaların, cerrahların talimatlarına uygun bir şekilde yüksek hassasiyetle yapılmasını sağlaması. Katarakt cerrahisinde insan eli ile yapılan birçok basamak özel görüntüleme teknikleri yardımı ile bilgisayar kontrollü olarak 'Femtosaniye Lazer' ile gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji hem hasta hem de hekim açısından son derece konforlu ve güvenli bir yöntemdir. Katarakt ameliyatlarında önemli olan hususlardan biri hastanın gözündeki katarakt alındıktan sonra yeni göz içi merceğinin yerleştiği yuvanın kusursuz olarak hazırlanabilmesidir. Bu lazer teknolojisi kullanıldığında, cerrahın eliyle yapılan bu aşama bilgisayar destekli olarak yapılmaktadır. Böylece hastanın gözü, mikron biriminde çok hassas bir şekilde ölçülüp, lazer ışınlarıyla merceğin ön zarının açılması sağlanmaktadır. Fakoemulsifikasyon aşaması ise yine hekim tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu avantaj; yüksek teknolojiyle üretilmiş, yeni göz içi merceklerinin kişiye kazandıracağı görsel performansını yüksek başarıyla etkileyecektir."Uzun yıllardan beri başarıyla kullanılan tek odaklı lensler yerine son yıllarda akıllı lensler olarak bilinen yeni nesil lensleri tercih ettiklerini söyleyen Op. Dr. Ahmetoğlu, "Akıllı lens tedavilerinde birçok çeşit olmasına rağmen iki çeşit mercek türü öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi 'Trifokal' yani 3 odaklı merceklerdir. Bu mercekler sayesinde yakın, uzak ve orta mesafede net görüş sağlamak mümkündür. Gözlük bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Fakat bu merceklerin kullanıldığı hastalarda alacakaranlık, gece araba kullanırken veya sokakta karanlıktayken ışıklar dağılıp, halka şeklinde ışık dağılması olabilmektedir. Bu durum hastanın alışma süreci ile ilgilidir" dedi.Ameliyatöncesi hastanın detaylı muayeneden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Ahmetoğlu, şöyle dedi: "Tedavi uygulanacak hastanın görme ihtiyacının doğru belirlenmesi çok önemlidir. Detaylı göz muayenesi ile birlikte ileri teknoloji kullanılarak, yapılan göz tetkikinden sonra hastanın gözü için uygun göz içi lens modeline karar verilir. Burada hastanın yaşı, mesleği, ne kadar okuduğu, ne kadar araba kullandığı, karanlıkta ne kadar net görmesi gerektiği ve bunun gibi birçok faktör etkilidir. Bu ameliyat, yüksek teknoloji ile donatılmış, gelişmiş ameliyathanede yapılır."TÜM katarakt ameliyatlarında opaklaşıp, sertleşerek, eski işlevini kaybetmiş doğal göz içi merceğin çıkarılarak, hekim tarafından gözün içine yeni bir mercek yerleştirildiğini söyleyen Op. Dr. Ahmetoğlu, "Farklı yeteneklere sahip göz içi mercek çeşitleri vardır. Ancak yeni nesil teknoloji ürünü olan 'Trifokal Göz içi Mercekleri'nin kullanıldığı katarakt ameliyatlarında, hastalar yakın, uzak ve ara mesafedeki görme problemlerine aynı anda çözüm bulabiliyor. Göz yapıları uygun olduğu takdirde, bu mercekler sayesinde hastalar her mesafede net görüşe kavuşuyor" dedi.