Tiroit hastalıkları kalbinizi bozabilir

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Tarakçı, tiroit bezinin, tiroit hormonu ürettiğini, vücudumuzda enerji kullanımı, metabolizma hızının düzenlenmesi, vücut sıcaklığının kontrolü gibi pek çok önemli işlevi olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Tarakçı, tiroit bezinin düzgün çalışmamasının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, bu durumun kalp sağlığını da doğrudan etkilediğini belirtti. Ve şu önemli bilgileri paylaştı.Tiroit yetmezliğinin (Hipotiroidi) tiroit bezinin yeterince hormon üretememesi durumu olduğunu belirten Uzm. Dr. Tarakçı, "Hipotiroidi genellikle yavaş yavaş gelişir ve belirtileri başlangıçta hafif olabilir. Belirtileri arasında yorgunluk ve halsizlik, kilo alımı, soğuk havaya karşı hassasiyet, kuru cilt ve saç dökülmesi, depresyon ve hafıza problemleri, kabızlık, kas zayıflığı ve eklem ağrıları sayılabilir" dedi.Tiroit aşırılığında (Hipertiroidi) ise tiroit bezinin aşırı hormon ürettiğini belirten Uzm. Dr. Tarakçı, "Bunda da hızlı ve düzensiz kalp atışı, kilo kaybı, terleme ve sıcak havaya tahammülsüzlük, sinirlilik ve anksiyete, ellerde titreme, uyku problemleri, kas zayıflığı görülür. Hipertiroidi, graves hastalığı (otoimmün bir hastalık), tiroit nodülleri veya tiroit bezinin iltihaplanması gibi nedenlerden kaynaklanabilir" dedi.UZM. Dr. Tarakçı, tiroit yetmezliğinde yani hipotiroidide kalp debisinin azaldığını belirterek, şöyle dedi: "Myokard dediğimiz kalp kasının kasılma gücü de azalır. Ancak dolaşım sistemi üzerindeki yük de azaldığı için ileri dönemlere kadar kan dolaşımında bozukluk olmaz. Dokularda ısı üretimi azalır, metabolizma hızı yavaşlar ve buna paralel olarak kalp atım sayısı azalır. Periferik (çevresel) damar direnci artar, bunun sonucunda hipertansiyon ortaya çıkar. Kalpte büyüme ve genişleme oluşur. İleri evrelerinde kalp yetmezliği ortaya çıkar. Altta yatan bir kalp-damar hastalığı yoksa, tiroit hormon tedavisiyle kalp yetmezliği ve hipertansiyon düzelebilir."Hipertiroidide yani tiroidin aşırı çalışmasında ise en sık görülen belirtinin kalp çarpıntısı olduğunu belirten Uzm. Dr. Tarakçı, şunlara dikkat çekti: "Kalp atışları özellikle egzersiz sonrası veya geceleri çok şiddetli hissedilir. Bu durum hastayı çok rahatsız eder. Nabız hızlıdır, kalp atım sayısı genellikle normalin üstündedir. Kalbin sol ventrikülü (karıncık) büyüyebilir ve dinlemekle kalpte üfürüm duyulabilir. Bu üfürümün nedeni kalbin mitral kapağında görülen fonksiyon bozukluğudur. Tedavi sonrası bu bulgular genellikle ortadan kaybolur. Daha önceden mevcut kalp hastalığı olmasa bile kalpte genişleme ve kalp yetmezliği görülebilir. Bu durum kalbin artan yüküne oranla, kalbin oksijenasyonunu sağlayan koroner kan dolaşımının yetersiz kalması sonucudur. Bu zeminde kalpte enfarktüs de ortaya çıkabilir."