4 soruda uzun ilişkinin püf noktaları

Independent, uzmanların görüşlerinden yola çıkarak 4 soruda uzun ilişki yürütmenin püf noktalarına yer verdi.Örneğin ilk tanıştığınız anları hatırlamanızı sağlayacak bir müzik listesi oluşturun.Yaşanan çatışmalar hakkında dürüst ve açık şekilde konuşun. Zorlukları birlikte aşın.Bu, birlikte geçirecek zaman yaratma ve iyi iletişim kurmaktan geçiyor.Bu safhada, bağı kaybetmemek için birlikte vakit geçirmeye özen göstermek gerekiyor.