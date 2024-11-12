Cildin düşmanı: Stres

Uzmanlar stresin vücutta birçok sistemi olumsuz etkilediğini söyleyerek, özellikle de deride yaşlanmayı artırdığını belirtti.Stresin en çok tutulan alanlardan deriyi etkilediğini ve yaşlanmayı artırdığını söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, "Stres vücudumuzda birçok sistemimizi etkiliyor. En çok da deriyi ki deri en çok tutulan alanlardan birisi. Deride özellikle yaşlanmayı artırıyor. Strese bağlı adrenalin artıyor, kortizol artıyor. Buna bağlı olarak da deri beslenmesi, kanlanması azalıyor. Ciltte yaşlanma belirtileri açığa çıkıyor. Bunun dışında ciltte kurumalara neden oluyor. Hyalüronik asit salımı azalıyor, kolojen salımı azalıyor. Deride kuruma, pul şeklinde dökülmelere neden oluyor. Onun dışında yağ bezlerinde özellikle akneye meyilli kişilerde yüzde sivilcelenmelere neden oluyor. Tırnaklarımızı çok etkiliyor, tırnaklarda kırılmalar, soyulmalar oluyor. Strese bağlı hastalar tırnaklarıyla oynuyorlar, koparıyorlar. Bunun dışında saç dökülmelerini çok sık görüyoruz strese bağlı olarak. Saçkıranlar var, para para dökülmeler çok sık görülüyor ve tamamen stres kaynaklıdır. Hastanın stresi geçtiği zaman saç tekrar yerine geliyor" diy konuştu.Dr. Koç, "Mümkün olduğu kadar stresten kendimizi koruyabildiğimiz kadar korumalıyız. Hobilerimizle uğraşmalıyız, kendimizi mutlu edecek alanlara da kendimizi vermemizde fayda var. Bizim psikiyatri ile işimiz de çok fazla oluyor. Eğer gerçekten stres odaklı bir döküntü ya da alevlenme olduğunu düşünüyorsak, mutlaka bir psikiyatri ile hastalarımızın görüşmesini istiyoruz" dedi.