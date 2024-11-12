Nefesten akciğer kanseri tespiti

Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nden bilim insanları, nefes üzerinden akciğer kanserini tespit eden sensör geliştirdi. Bilim insanları çığır açıcı teknolojinin pek çok hayat kurtarmasını umuyor. Independent'te yer alan habere göre, insanların nefes verirken dışarıya saldığı çeşitli gazlar, vücudun içinde neler yaşandığına dair fikir verebiliyor.Vücudun tam olarak neresinden geldiği kesin şekilde bilinmeyen izopren adlı bileşik, bazı insanların nefesinde yer almıyor. Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacıların liderliğindeki yeni bir çalışma, izoprenin nefesteki seviyesinin akciğer kanseri göstergesi olabileceğini öne sürüyor. Nefesteki izopren oranının düşük olmasının akciğer kanserine işaret ettiğini söyleyen bilim insanları, bunu belirlemek için bir yöntem geliştirdi.ACS Sensors adlı dergide yayımlanan çalışmayı yürüten ekip, saç telinden binlerce kat daha ince bir sensör geliştirdi. Araştırmacılar, platin, indiyum ve nikel içeren nanopul sensörün nefesteki izopren seviyesini milyarda iki oranında (2 ppb) bile ölçebildiğini kaydetti. Ayrıca sensör izoprene, insan nefesindeki diğer bileşiklerden daha iyi tepki verdi. Ekip daha sonra 5'i akciğer kanseri hastası 13 kişiyle bu sensörü test etti. Hastalarda 40 ppb'den daha düşük, sağlıklı olanlardaysa 60 ppb'den daha yüksek izopren seviyeleri saptandı. Bilim insanları yeni teknolojinin akciğer kanserinin erken teşhisini sağlayarak pek çok hayat kurtarabileceğini düşünüyor. Ancak sensörün başarısı hakkında net bir şey söylemek için henüz erken. Katılımcı sayısının az olmasının yanı sıra izopren ve akciğer kanseri arasındaki ilişkinin de doğrulanması gerekiyor.