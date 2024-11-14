Halı saha, kalp krizi riskini tetikliyor

Halı sahalarda kalp krizine bağlı ölümler arttı. Son haftalarda 40-50 yaş arası 10'a yakın kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Özellikle akşam yemeklerinin ardından ısınma hareketleri yapılmadan çıkılan halı saha maçları, 40 yaş üstü kişilerde kalpte aşırı yüklenmeye neden oluyor. Bu konuda vatandaşları uyaran uzmanlar önemli önerilerde bulundu.Bir anda yapılan tempolu sporlara dikkat edilmeli. Ağır spor yapacaksak kalp-damar sağlığı açısından detaylı kardiyolojik muayeneden geçmek oldukça önemli. Klasik kontroller yeterli olmayabilir. Yaş grubuna göre en azından gerekli hallerde ileri testler uzman doktor gözetiminde planlanabilir. Ağır egzersizler yapmadan 1-2 ay önce yavaş egzersizlerle vücudumuzun ve kalbimizin kondisyonunu artırarak olası kalp krizi riskini olabildiğince azaltabiliriz. Spordan önce aşırı enerji verebilecek enerji içecekleri de içilmemeli ve aşırı yağlı yemek yedikten sonra hemen spor yapılmamalı. Daha önce kalp krizi ve inme gibi rahatsızlık geçirenlere de ağır spor yapmalarını tavsiye etmiyoruz" şeklinde konuştu.Kontrolsüz yapılan sporlarda her zaman için bu riskler vardır. Kalp kontrolü yapılmadan, agresif sporlara girişildiği zaman kalp krizi riski yaşanıyor.