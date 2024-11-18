Yumurta bilişsel hafızayı güçlendiriyor

Yeni bir araştırma, yumurtanın bir faydasını daha ortaya çıkardı. ABD'de 900 kişinin sağlık verilerini incelemeyen California San Diego Üniversitesi (UCSD) araştırmacıları, haftada 2-4 yumurta tüketen kişilerin daha düşük kan kolesterol seviyelerine sahip olduğunu belirledi. Sonuçlar, daha fazla yumurta tüketen kadınların, kısa ve uzun süreli hafızalarında daha az gerileme yaşadığını ortaya koydu. Ancak erkeklerde aynı sonuç gözlemlenmedi. Araştırmacılar Donna Kritz-Silverstein ile Ricki Bettencourt, yumurtanın içerdiği protein, amino asit ve kolesterolün, beyin hücrelerinin yapısı ile işlevini koruyabileceğini belirtti. Yumurta, düşük yağ içeriği ve yüksek besin değeriyle sağlıklı bir diyetin parçası olarak değerlendiriliyor.