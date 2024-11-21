4 çocuktan 1’inin dişi çürük

Dünya genelinde çocuklarda en yaygın görülen diş rahatsızlıklarından biri diş çürükleri. Diş çürükleri ülkemizde de büyük bir sorun teşkil ediyor. Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği Üyesi, Diş Hekimi Funda Özsarı, National Institutes of Health'in (NIH) raporunu örnek olarak göstererek, şu rakamları paylaştı: "Dünyada okul öncesi dönemdeki çocukların yaklaşık dörtte birinin dişleri çürük. Türkiye'de de 3.5 milyon okul öncesi çocuğun yaklaşık 875 bini kalıcı dişlerinde çürük riski taşıyor. Bu rapor, çocuklarda ağız ve diş sağlığının erken yaşlardan itibaren önemsenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor" dedi.Özsarı, diş çürüklerinin erken evrede tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Diş çürükleri sadece estetik bir problem değil. Aynı zamanda çocukların genel sağlıklarını da olumsuz yönde etkiliyor. Çürük lezyonlarının erken aşamada tespiti, tedavi edilmesi, çocuğun ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı dişlere sahip olmasını sağlar. Ayrıca, çocukların ağız sağlığına dair bilinçlenmeleri, yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkların temelini atar."Dişçürüklerinin önlenmesi ve tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Özsarı, "Okul öncesi dönemde erken müdahaleyi öneriyoriyoruz. Çocukların diş sağlığı sorunlarının daha erken dönemde tespit edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi mümkün. Özellikle erken yaşlardan itibaren diş bakımı eğitiminin güçlendirilmesi gerekir" dedi.DİŞçürüklerinin çocuklar üzerindeki etkisini de anlatan Özsarı, "Dünyada 5 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 60'ı diş çürüklerinden etkileniyor. Bu oran bazı gelişmekte olan ülkelerde yüzde 80'lere kadar çıkıyor. Erken müdahale ve düzenli diş kontrolleri, gelecekte daha az ciddi diş problemleriyle karşılaşılmasına yardımcı olur" dedi.