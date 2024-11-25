Kalp cerrahlarımız müthiş kalp merkezlerimiz mükemmel

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) tarafından düzenlenen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Ulusal Kongresi, Antalya'da yapıldı. Kongrede Türkiye'nin önde gelen şehir hastanelerinin kalp ve damar cerrahları ile bir araya geldim. Öyle ki kalp damar cerrahisinde dünya standartlarının üstünde gösterilen ülkemiz, Türk hekimleri ve merkezleriyle dünyada adından söz ettiriyor.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Levent Yılık bu konuda bakın neler söyledi: "Dünya standartlarının üzerinde yetişmiş hekimlerimiz ve kalp damar hastanelerimiz var. Dünyada yaptığımız operasyonlar örnek gösteriliyor. Eskiden gençler yurt dışına burslu gidip kalp ameliyatlarını öğreniyordu. Şimdi biz dünyaya kalp operasyonlarını öğretiyoruz."Ülkemizde 2 bin 400 kalp cerrahı olduğunu da belirten Prof. Dr. Yılık, "Yılda 70 bin açık kalp ameliyatı, 100 bine yakın kalp damarı ameliyatı ve 2.5 milyon kişiye de poliklinik hizmeti veriyoruz" dedi.Türk kalp ve damar cerrahinin dünyaya da yön verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yılık, "Tüketen bir sağlık hizmeti değil, üreten bir sağlık sistemi içerisindeyiz. Yenilikleri çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde çok iyi sağlık hizmeti veriliyor. Değişik ülkelerde değişik hastanelerde çalıştık. Ama görüyoruz ki bizdeki sağlık hizmeti dünya standartlarının üstünde" dedi.İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp de gençlerde kalp ve damar hastalıklarının artığına dikkat çekerek, "Acil önlem alınmalı" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Gökalp, "Çok genç hastalarla karşılaşıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 20-40 yaş aralığındaki nüfus 26,27 milyon kişi olup, bu grup Türkiye nüfusunun yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Ve biz kalp şikayetlerinde son dönemde 20-40 yaş arası genç hasta ile çok karşılaşmaya başladık" dedi.Prof. Dr. Gökalp, bu artışın temel nedenlerini şöyle sıraladı:"Fast food tüketimi, işlenmiş gıdalara eğilim ve hareketsiz yaşam tarzı. Bu alışkanlıklar obezite ve diyabeti de tetikliyor. Sigara kullanımı, stresli yaşam koşulları ve akademik/ iş baskıları da gençlerin kalp sağlığını olumsuz etkileyen önemli faktörlerdir."Gençlerin hipertansiyon, obezite ve sigara kullanımı gibi değiştirilebilir risk faktörleri ile karşı karşıya olmasının, gelecekte ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiğini de belirten Prof. Dr. Gökalp, "Sigara kullanım oranları yüzde 25,9, obezite oranı ise yüzde 32,1'dir. Ve bu durum, önümüzdeki yıllarda kalp ve damar hastalarının daha da artabileceğine işaret etmektedir" dedi.Dünya genelinde kalp krizlerinin yüzde 4-10'unun, 45 yaş altındaki bireylerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Gökalp, "Türkiye'de ise kalpten ölüm nedenleri arasında ilk sırada olup, toplam ölümlerin yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Hipertansiyon görülme oranı yüzde 31,8'dir ve bu oran genç yaş grubunda da artmaktadır" dedi.