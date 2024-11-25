Omega-3 ve Omega-6 kanserden koruyor

ABD'dekiGeorgia Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinin çeşitli kanserleri önlemeye yardımcı olduğunu gösterdi. Çalışma, on yılı aşkın bir süre boyunca takip edilen 250 bin kişinin verileri incelenerek yapıldı. Çalışmanın başyazarı Yuchen Zhang, "Daha yüksek Omega-3 ve Omega-6 seviyeleri daha düşük kanser oranlarıyla ilişkilendirildi" dedi. Çalışmada, beslenme alışkanlığına daha fazla bu yağ asitlerinin eklenmesi gerektiği belirtildi. Bu yağ asitleri, inflamatuar ve metabolik süreçleri düzenleyerek tümör hücrelerinin çoğalmasını ve yaşamasını engelliyor.