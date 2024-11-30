2080’de yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek

Birleşmiş Milletler'in bu yıl açıkladığı nüfus beklentilerine göre, dünya nüfusunun 2080'lerde 2.1 milyar artışla 10.3 milyara ulaşması öngörülüyor. Rapora göre bu rakam 'küresel nüfus zirvesi' olacak. Bu noktadan sonra ise bir düşüş bekleniyor ve bu yüzyılın sonuna kadar 10.2 milyara düşebileceği bilgisi veriliyor. Nüfus projeksiyonlarda dikkat çekici bir veri var; o da şu anda 830 milyon olan 65 yaş ve üzeri kişi sayısının 2054 yılında 2 katına yani 1.7 milyara çıkabileceği. 2070'lerin sonunda yaşlı nüfusun 2.2 milyara ulaşması bekleniyor. 2080 yılına kadar ise 18 yaş altı çocukları geride bırakacağı öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023'te yüzde 10.2'ye çıktı. Bu oran, Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.