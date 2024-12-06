Yeni tehdit yürüyen zatürre!

Türk Toraks Derneği Üyesi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, son dönemde zatürre vakalarının arttığına dikkat çekti. Ama hangisi? İşte tam bu noktada Prof. Dr. Dağlı, en çok da 'yürüyen zatürre' vakalarının arttığını söyledi. Buna niye 'yürüyen zatürre' denildiğini ise şöyle açıkladı: "Zatürreden daha hafif olduğu için ayakta geçirilen bu hastalığa 'yürüyen zatürre' veya 'atipik zatürre' denir. Mikoplazma mikrobu ile olduğu gibi başka mikroplarla da etken olabilir."'Yürüyen zatürre' vakalarının neden artığını ise Prof. Dr. Dağlı, şöyle açıkladı: "Yürüyen zatürrenin artması 4-8 yılda bir salgın yapan bir mikroorganizmanın yeniden kendini göstermesine bağlı. Ancak hijyen kurallarına dikkat etmeden kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmanın da etkisi var."Prof. Dr. Dağlı, mikroplazma mikrobu ile temastan 15-25 gün sonra belirtilerin başladığına dikkat çekerek, "2-4 gün içinde ağırlaşır. Derin nefes almayla artan göğüs ağrısı, öksürük nöbetleri, ateş, titreme, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, diğer belirtiler kaybolduktan sonra bile devam eden halsizlik olur" dedi.Hastalık tanısının, fizik muayene ve akciğer röntgeni ile konulduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, "Zatürrede röntgen filminde tek bir etkilenmiş alan görünürken, bunda akciğerde yama tarzında dağılmış birçok etkilenmiş alan vardır. Zatürrede ateş yüksektir, balgamlı öksürük vardır, bunda ateş düşüktür, kuru öksürük vardır. 'Yürüyen zatürre' yüzde 5 - 10 oranında zafürreye dönebilir" dedi.YÜRÜYEN zatürre'nin en sık okul çocuklarında görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Dağlı, "Ateş, yorgunluk, baş ağrısı, kuru öksürük ,kulak ve sinüs enfeksiyonu, boğaz ağrısı, krup, cilt döküntüsü gibi belirtiler gösterir. Hastalık 1 ila 4 hafta sürebilir. Bronş aşırı duyarlılığı veya astımı olan çocuklarda vizing dediğimiz hırıltılı nefes alma başlayabilir. 5-15 yaş grubu çocuklarda ve 40 yaş altı erişkinlerde daha sık görülür. Hastalığın belirtileri diğer solunum yolu enfeksiyonlarını taklit ettiği için çoğu kişi hastalığı ayakta fark etmeden geçirir" diye konuştu.ÇOK çeşitli zatürre tipleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dağlı, "Yürüyen zatürre' en hafif olanıdır, yatak istirahati veya hastane yatışı gerektirmez. Okullarda, yatakhanelerde, askeri kışlalar, hasta bakım evleri gibi kalabalık yaşanan ortamlarda sık görülür" dedi.HASTALIĞIN öksürük ve hapşırık ile yayıldığını belirten Prof. Dr. Dağlı, şu uyarılarda bulundu: "Bu kişiler, hastalandıklarının farkında olmadan 10 güne kadar bulaştırırlar. Araştırmalar ancak çok yakın ve uzun süreli temasın bulaşa neden olduğunu göstermiştir. Uzun süreli yakın temastan kaçınmak ve hijyene dikkat etmek önemlidir. Hastalık, uzun süreli yakın temasla bulaşsa da toplu taşıt, okul gibi yerlerde bulaşın çok olabileceği unutulmamalıdır."