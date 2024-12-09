Kilo almamak için mutfağın kapısını kapatın

Dünyada ve ülkemizde obezite çığ gibi büyüyor. Toplumda görülme oranı yüzde 30'lara kadar çıktı. Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, Uluslararası Gastroentorolji Kongresi'nde obeziteye dikkat çekti. Prof. Dr. Cindoruk, "Kapısı olmayan, salonla birleşen Amerikan tipi açık mutfaklar, kilo alımına sebep oluyor. Çünkü burada yapılan yemek kokuları yayılıyor. Bu da daha çok yemek yeme isteği uyandırıyor. İnsan o sırada aç olmasa bile kokuları duyunca, yemek istiyor. Bu nedenle bu tarz mutfakları olanlar kapı yaptırsın ki sürekli yemekle bir bağ kurulmasın. Zaten obezite oranlarında Amerika ile yarışıyoruz" dedi.Eskiden obezitenin fakir hastalığı olduğunu, günümüzde ise zengin hastalığına dönüştüğünün altını çizen Prof. Dr. Cindoruk, "Örneğin Amerika'da fast food ağırlıklı bir beslenme var. Hazır gıdalarla besleniyorlar. Amerikalılar da bizim gibi çok TV seyrediyor ve TV karşısında yemek yiyor. Bu da hareketsizlik ve aşırı yemek yemeye neden oluyor" dedi.Prof. Dr. Cindoruk, "Ege usülü ve Akdeniz tipi beslenin" diyerek, şu önerilerde bulundu: "Ömür boyu diyet öneriyoruz. Zeytinyağı ve sebze ağırlıklı diyetler bunlar. Kesinlikle spor yapılmalı. Düzenli yürüyüş şart. Uyku kalitesi de önemli. Stresle baş etmek çok önemli. Obezite, toplumsal bir olay. Kanser kadar önemli."BUyıl UGH Kongresi'nde 'Doğu-Batı Sentezi' konsepti ile Asya, Avrupa, Amerika görüşlerinin karşılaştırılarak, gastroenterolojide 'Doğu-Batı Buluşması'nın sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda Prof. Dr. Cindoruk'a ülkemizin batı ve doğusunda görülen sindirim sistemi hastalıklarının farklılık gösterip, göstermediği soruldu. Bakın, Prof. Dr. Cindoruk, bu soruya ne yanıt verdi: "Doğu Anadolu'da sindirim sistemi kanserlerini daha çok görüyoruz. Mide kanseri, yemek borusu kanserleri daha fazla. Çünkü sıcak çay içimi çok yaygın. Tütsülü gıda tüketimi çok yaygın. Sıcak çay yemek borusu mukozosunu yakıyor. Güneydoğu'da ise hepatitler yaygın. Batıda ise karaciğer yağlanması daha fazla."PROF. Dr. Cindoruk, gastroenteroloji uzmanlarının ameliyatsız, endoskopik yöntemlerle obezite tedavisi yaptıklarını da belirterek "Tabii bu konsey ile oluyor. Her branştan doktor muayenesinin ardından multidisipliner bir yaklaşımla yapılıyor. Biz endoskopi ile mide balonu yapıyoruz. 6 ay veya 1 yıl süreyle bu balon midede kalıyor. Sonra çıkarıyoruz. Mide bütünlüğünü bozmuyor. Hasta beslenme alışkanlığını düzene soktuğunda kilosunu da veriyor. Ayrıca, endoskopi ile girip, mide içine dikiş atıp, çeperini küçültüyoruz. Böylece yeme miktarı azalıyor. Mide botoksunu ise biz dernek olarak çok önermiyoruz" diye konuştu.