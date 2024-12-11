40 yaş altı felç geçiren erkeklerin sayısı artıyor

DailyMail tarafından yayımlanan bir analize göre, felç geçirme oranlarındaki artışın ana nedenleri arasında sağlıksız yaşam tarzı. Büyük Britanya Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (NHS) gerçekleştirdiği araştırmaya göre, bu durumdan en çok etkilenen grup ise 40 yaşın altındaki erkekler. Uzmanlar, bu risk faktörlerinin genç yaşta felç geçirme olasılığını artırdığına dikkat çekerek, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesinin önemini vurguluyor. 2005 yılında felç vakalarının yüzde 52,8'ini 39 yaşın altındaki erkekler oluştururken, yüzde 47,2'sini kadınlar oluşturuyordu. Ancak bu yıl, erkeklerin oranı vakaların üçte ikisini oluşturarak, kadınların oranı ise hafif bir düşüşle yüzde 42,3'e geriledi. Gençlerde felç oranlarındaki artışın nedeni stresli yaşam tarzı. Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlarda felç oranı yalnızca yüzde 1 arttı. Birkaç hafta önce NHS, 50 yaşın altındaki kişiler arasında felç vakalarında belirgin bir artış olduğuna dikkat çekmişti. Özellikle 50-59 yaş aralığındaki bireylerde, son 20 yılda felç oranı yüzde 55 artmış durumda. Felç vakalarının artışının ana sebepleri arasında, kan damarlarının plaklarla daralması veya tıkanması sonucu oluşan kardiyovasküler hastalıklar yer alıyor. Ateroskleroz olarak bilinen bu süreçte, arter duvarlarında kolesterol, kalsiyum ve diğer maddeler birikiyor.Gençlerde felç oranlarındaki artışın stresli yaşam tarzı, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi gibi faktörlere bağlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, "Atriyal fibrilasyon gibi teşhis edilemeyen durumlar genç yaş gruplarında fark edilmiyor" diyerek bu durumu açıklıyor. Veriler, gençlerin daha az içki içtiğini gösterse de aşırı alkol tüketenlerin sayısının arttığını ortaya koyuyor. İstatistiklere göre, alkole bağlı hastalıklardan ölen erkeklerin sayısı sadece beş yılda üçte bir oranında artmış durumda. Aşırı alkol tüketimi, kan damarlarının daralmasına yol açan hormon seviyelerini artırarak, vücuttaki kan akışını sınırlayabilir ve pıhtı riskini artırabilir.UZMANLAR, sigarayı bırakmanın, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin, aktif kalmanın ve semptomları erken tespit etmenin, genç yetişkinler arasında felç riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Felç Derneği Direktörü Julie Bouverie, yeni verilerin, son 20 yılda felçten etkilenen insan sayısında, özellikle de çalışan nüfus arasında büyük bir artış olduğu yönündeki araştırmaları desteklediğini ifade etti. Bu veriler, gençlerde felç vakalarının artışının, sağlık bilincinin artırılması ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ettiğini vurguluyor.