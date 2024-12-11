Kahve içmek ömrü uzatıyor

Yeni bir araştırma, kahvenin birçok faydayı beraberinde getirebileceğine, hatta daha uzun ve sağlıklı bir yaşam şansı sunabileceğine dair kanıtlar ortaya koydu. Portekiz'deki Coimbra Üniversitesi'nden bir ekip; Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya genelindeki katılımcıları içeren daha önceki 85 çalışmayı inceledi ve kahvenin ölüm oranları ve sağlık göstergeleriyle ilişkisini analiz etti. Genel olarak yapılan analiz, günde yaklaşık üç fincan kahve içmenin, ortalama bir insanın ömrüne ek olarak 1.84 yıl kazandırdığını ve düzenli kahve tüketiminin, ciddi hastalıklardan uzak geçirilen yaşam süresi olan 'sağlıklı yaşam süresi' ile ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor. Coimbra Üniversitesi'nden nörobilimci Rodrigo Cunha, "Geleneksel klinik öneriler bazen kahvenin sağlıklı yaşlanmadaki rolünü göz ardı etti. İncelememiz, düzenli ve orta düzeyde kahve tüketiminin, yaşlandıkça doğal olarak yavaşlayan veya aksayan biyolojik mekanizmalara karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Bu durum çeşitli potansiyel sağlık sorunlarından ve eşlik eden hastalıklardan koruyabilir" dedi.Bilim insanları yayımladıkları makalede, "Düzenli kahve tüketimi, kas, kardiyovasküler, zihinsel ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarının korunmasıyla ilişkili görünüyor. Ve yaşlıları etkileyen en yaygın hastalıklardan bazıları olan kardiyovasküler ve solunum hastalıkları, felç, bazı kanser türleri, diyabet, demans, majör depresyon veya kırılganlık gibi durumlarla ters bir ilişki sergiliyor" diye yazdı. Araştırma, Ageing Research Reviews adlı dergide yayımlandı.