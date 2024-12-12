30 dakikalık egzersiz bilişsel fonksiyonları geliştiriyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, her gün 30 dakikalık düzenli egzersiz bilişsel fonksiyonları geliştiriyor. Londra Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, yaşları 50 ile 83 arasında değişen katılımcılara 8 gün boyunca bilişsel testler yapıldı. Araştırma sonucunda, ortalama aktivite ve uyku seviyeleri dikkate alındığında, orta veya yoğun fiziksel aktivite yapan katılımcıların ertesi gün daha iyi çalışma ve epizodik bellek (olay hafızası) performansına sahip oldukları belirlendi. Normalden fazla hareketsiz kalan kişilerin ise ertesi gün daha kötü bir çalışma belleğiyle güne başladıkları görüldü.Özellikle derin uykunun, hafıza gelişimine katkıda bulunduğunu belirten Dr. Mikaela Bloomberg, "Bulgularımız, egzersizin kısa süreli hafıza üzerindeki etkilerinin, düşündüğümüzden daha uzun süre devam edebileceğini gösteriyor. Bu faydalar egzersiz sonrası birkaç saat değil, ertesi güne kadar sürebilir. Düzenli egzersiz, bilişsel fonksiyonların gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.