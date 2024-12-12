Elma sirkesi bağırsak sağlığını koruyor

Elmasirkesi yüzyıllardır yemeklere lezzet katmak için kullanıldığı gibi bir tür ev ilacı olarak da kullanılıyor. Mirror sitesi, sağlık alanındaki tavsiyeleriyle tanınan Dr. Eric Berg'in YouTube kanalında elma sirkesinin faydalarını anlattığı videoya yer verdi. Çoğu insanın elma sirkesinin şişkinlik, hazımsızlık, sindirim ve reflü gibi problemlere iyi geldiğini bildiğini belirten Dr. Berg, sirkenin bağırsakla ilgili faydalarına dikkat çekti. Elma sirkesinin bağırsaktaki faydalı bakteri uyandırdığına dikkat çeken uzman, günde bir yemek kaşığı tüketilmesini tavsiye etti. Sağlıklı bağırsaklar için elma sirkesinin çok iyi bir alternatif olduğuna söyleyen Dr. Berg, turşu suyu, lahana turşusu kimchi ve kombuça (fermente edilmiş çay) gibi besinlerin de benzer etkilere sahip olduğunu dile getirdi.Geçtiğimiz aylarda Arizona Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Haley Barrong'un liderliğindeki araştırma da, günlük sirke tüketiminin, özellikle hafif depresyon belirtileri olan bireylerde ruh halini iyileştirebildiğini ortaya koymuştu. Öte yandan uzmanlar, elma sirkesinin sizin için güvenli olup olmadığını emin olmak için doktorunuza danışmanız gerektiğini belirtiyor.