Vücudun savunma silahı titreme

Titreme, üşüdüğümüzde vücudumuzun soğuğa karşı gösterdiği bir tepkidir. İtalya'daki Humanitas Gavazzeni Tıp Birimi tarafında yapılan araştırmada, titremenin vücutta ısıyı artırmak için kasların istemsiz bir şekilde kasılması sonucu ortaya çıktığı belirtildi. Bu mekanizma, vücut ısısı 37 derecenin altına düştüğünde devreye giriyor ve kanın ısınmasını sağlayarak vücuda ısı veriyor. Vücudun ısıyı artırmaya yönelik bir savunma mekanizması olan titreme, virüs veya bakterilerle savaşmak amacıyla da ortaya çıkıyor.Geçtiğimiz yıllarda ABD'deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada, titremenin vücudun şiddetli soğuk bir ortamda hayatta kalmak için iç sıcaklığını korumak için kullandığı son strateji olduğu belirtilmişti. Ayrıca titremenin oldukça fazla enerji gerektirdiği kaydedilmişti. Öte yandan korku veya panik ataklar gibi psikolojik faktörler de titremeye yol açabilir.