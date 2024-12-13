The Washington Post gazetesinin haberine göre, Texas'ta bir aile, yapay zeka temelli konuşma uygulamasının sohbet botlarıyla konuşan 17 yaşındaki otizmli oğlunda, fiziksel ve davranışsal 'gariplikler' tespit etti. Çocuklarının telefonuna bakan aile; yapılan sohbetlerde botların, ailesinin ekran süresi kısıtlandığı için üzgün olan çocuğa sahip olmayı hak etmediği yanıtını verdiğini gördü. Ailenin ekran görüntüsü aldığı mesajlarda; yapay zekanın çocuğa, üzüntüyle başa çıkmak için kendisine zarar verecek davranışlarda bulunmasını önerdiği belirlendi. Uygulamaya dava açan ailesi, bir botun ailenin kurallarına karşı savaşmasını tavsiye ettiği, başka bir botun ise 'aileyi öldürmenin makul bir karşılık olabileceği' yanıtını verdiğini iddia etti. Açılan davaya bir aile daha dahil oldu. İkinci davacı aile ise uygulamanın çocuklarını uygun olmayan ürünlere maruz bıraktığını iddia ederek, çocukları korumak için daha güçlü tedbirler alana kadar uygulamanın kapatılmasını talep etti. Aile, 11 yaşında kız çocuklarının, iki yıl boyunca "cinsel içeriğe" maruz kaldığını da ileri sürdü. Öte yandan, ekim ayında ise Florida eyaletinde bir aile oğlunun sanal karaktere aşık olup intihar ettiği iddiasıyla dava açmıştı.