Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık benzer bir olayın tekrarlanmaması için önlemler aldığını açıkladı. Personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi bu önlemler arasında yer alıyor. Yetkililer, materyallerin doğru şekilde saklanmasını ve kaydının eksiksiz tutulmasını sağlamak için laboratuvar çalışanlarına yönelik denetimleri artıracak. Queensland Baş Sağlık Yetkilisi John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti. Dr. Gerrard, "Düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklanan virüs örnekleri hızla bozulur" dedi.