Sarılmak stresi azaltıyor

Sarılmanın, psikolojik ve duygusal sağlığa pek çok etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, fiziksel temasın ilişkilerin sağlıklı gelişimi için temel ögelerden biri olarak kabul edildiğini belirterek, "Hem arkadaşlık hem aile içinde hem de romantik ilişkilerde fiziksel temas, samimiyetin ve güvenin pekişmesine; sevgiyi ve bağlılığı ifade etmenin yanı sıra duygusal desteğin sağlanmasına ve duygusal bağların güçlenip, ilişkilerin derinleşmesine vesile oluyor. Öte yandan karşıdaki kişinin sınırlarına saygı duyulması, fiziksel teması karşılıklı rızaya dayalı olarak doğal bir şekilde günlük akışa dâhil etmek gerektiği de unutulmamalıdır" dedi.Beyaz, yapılan araştırmalara göre fiziksel temasın stres seviyelerini düşürdüğünü, oksitosin adı verilen 'bağlanma hormonunun' salgılanmasını artırdığını ve genel olarak mutluluk hissini desteklediğini ortaya koyduğunu belirterek, şöyle dedi: "Oksitosin hormonu, bireylerde güven ve yakınlık duygularını artırarak, sosyal bağları güçlendirir ve depresyon, anksiyete gibi duygusal sorunların azalmasında bir nevi yardımcı bir etken olabilir. Ayrıca, vücutta endorfin salgılanmasını tetikleyerek, acı hissini de azaltabilir ve genel iyilik halini de artırabilir."Fiziksel temas eksikliğinin ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Beyaz, "İlişkilerde duygusal mesafenin artmasına, duygusal soğukluk ve yakınlığın azalmasına, güvensizlik ve ilişkinin sağlamlığına dair endişelerin artmasına ve duygusal gelişim sorunları, düşük özsaygı gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir" diye konuştu.HEM çiftlerin hem de ailelerin fiziksel teması artırmaları için birbirlerine zaman ayırmaları ve bu hususa önem vermeleri gerektiğini belirten Beyaz, "Ayrıca, birlikte spor yapmak, dans etmek veya yürüyüş yapmak gibi ortak ilgi alanlarına odaklanılarak, aktivitelere katılmak, hem duygusal hem de fiziksel yakınlığı teşvik edebilir" diye konuştu.Fiziksel temasın arkadaşlık, aile ve romantik ilişkilerdeki rolüne değinen Beyaz, "Fiziksel temas, arkadaşlık, aile ve romantik ilişkilerde önemli bir vazife görür. İlişkilerin de sağlıklı gelişimi için temel ögelerden biri olarak kabul edilebilir. Hem arkadaşlık hem aile içinde hem de romantik ilişkilerde fiziksel temas, samimiyetin ve güvenin pekişmesine; sevgiyi ve bağlılığı ifade etmenin yanı sıra duygusal desteğin sağlanmasına ve duygusal bağların güçlenip, ilişkilerin derinleşmesine vesile olabilmektedir" dedi.