Güçlü bağışıklık için rengarenk beslenin

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda görülen iklim değişiklikleri, alışık olmadığımız değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Şiddetli rüzgar, soğuk hava, aynı gün içinde yerini sıcak ve nemli havaya da bırakabiliyor. Mevsimler bu kadar öngörülemez olunca kişilerin kendini koruması da gittikçe zorlaşıyor ve bu ani ısı değişimleri hastalıklara eskisinden daha çok neden oluyor. Bu kapsamda Dahiliye Uzmanı Dr. İrem Özçelik, mevsim normallerinin üzerinde yaşanan günlerin vücudumuzdaki etkilerini değerlendirdi ve önerilerde bulundu...Sağlıklı bir kişide görülmesi gereken ortalama vücut ısısının 36,5-37 derece olduğunu belirten Uzm. Dr. Özçelik, şöyle dedi: "Hava şartlarında ani değişimler meydana geldiğinde, hissedilen rüzgar ve soğuk, vücudumuzu hazırlıksız yakalayarak; bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olmaktadır. Direncin düştüğü bu zayıf dönemde hastalıklara yakalanmak da kaçınılmaz hale gelebilmektedir." Bu dönemde tüketilecek doğru gıdaların metabolizmanın güçlenmesine yardımcı olacağını belirten Uzm. Dr. Özçelik, "Bu gıdalar, hastalıklara karşı kalkan oluşturabilmektedir. Gün içinde yeşil ve sarı meyveleri tüketmek C vitamini açısından zengin bir beslenme sağlayacaktır. Özellikle boğazda duyulan hassasiyet ya da öksürüğe bu meyveler oldukça faydalı olabilmektedir" diye konuştu.Günün geri kalanında ise bitki çayları tüketmenin sıvı alımını desteklediğini söyleyen Uzm. Dr. Özçelik, "Bağışıklık sistemini güçlendirirken önem verilmesi gereken diğer doğal takviyeler ise ekinezya bitkisi ve ekmek mayasından üretilen beta-glukandır. Öte yandan vücudun savunma sisteminin işlevini yapabiliyor olması için burun ve ağızdan başlayan giriş yollarının sağlıklı olması büyük önem taşır. Bu sistemin düzgün çalışması için günde ortalama 2-3 litre su tüketilmelidir" dedi.Vücudun savunma mekanizmasınıdesteklemek için düzenliegzersiz yapmanın bağışıklıksistemini güçlendirdiğini belirtenUzm. Dr. Özçelik, "Haftada3-4 gün yapılan düzenliyürüyüşlerin yanı sıra; yaş vefiziksel özellikler göz önündebulundurularak, tercih edilecekçeşitli sporlar hastalıklarıönlemeye yardımcı olacak"şeklinde konuştu.Sıcaklık değişimlerinin sık yaşandığı günlerde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de havaya uygun giyinmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Özçelik, "Doğru kıyafetlerin seçilmesi çok önemlidir. Tahmin edilemeyecek hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ancak kat kat giyinmek ile mümkün. Gerektiğinde çıkarılabilir veya giyilebilir olmaları terlememizin ya da üşümemizin önüne geçer. Fazla sıkı veya gereğinden bol kıyafetler ise vücut ısısının korunmasını zorlaştırır" dedi.GÜNDE en az 7-8 saatlik kaliteli bir uykunun vücudun dinlenmesi ve ertesi gün gerekli enerjiyi toplaması için önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özçelik, şöyle devam etti: "Uyuduğunuz ortamın özelliklerine dikkat etmek önemlidir. İyi havalandırılmamış, nemli, çok sıcak veya çok soğuk bir ortam, uyku kalitenizi düşüreceğinden bağışıklık sisteminizi de olumsuz etkileyecektir. Kaliteli bir uykunun ardından alınacak ılık bir duş ise; sizi güne hazırlayacak ve gün boyu zinde kalmanızı sağlayacaktır."