Grip misin yoksa nezle mi?

Kışın, bazı enfeksiyon hastalıkları da hücuma geçiyor. Özel Asya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadi Rüştü Vural, kış hastalıklarına karşı uyarıda bulundu.Uzm. Dr. Vural, kış hastalıklarından nezle ve soğuk algınlığı ile ilgili şunları söyledi: "Soğuk algınlığı; çeşitli virüslerin yol açtığı ve üst solunum yollarında bazı yakınmalarla seyreden hafif seyirli bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hemen herkes yılda 1-2 kez soğuk algınlığına yakalanıyor. Özellikle mevsimlerin değiştiği aylarda ani ısı değişiklikleri nedeniyle soğuk algınlığı görülme sıklığı artıyor. Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirme, güneş ışınlarından daha az yararlanma ile kötü havalandırma koşulları, enfeksiyonun gelişmesini ve yayılmasını hızlandırıyor. Hastalığa yakalanmanın yaş ve cinsiyetle ilgisi olmasa da çocuklar erişkinlere oranla daha fazla nezle oluyor."Soğuk algınlığının hapşırık ve öksürük ile havaya yayılan virüslerin solunması sonucu bulaştığını belirten Uzm. Dr. Vural, "Solunum yoluyla ve el temasıyla da virüs yayılabiliyor. Virüs bulaştıktan birkaç saat sonra soğuk algınlığı belirtileri başlayabiliyor. Halsizlik, hafif baş ağrısı, hafif bir ateş, öksürük, gözlerde kızarma ve yaşarma, üst solunum yollarında yanma hissi ile burun akması, soğuk algınlığının en önemli belirtilerini oluşturuyor. Koku ve tat duyusunun azalması, kulaklarda basınç hissi ile ses kalitesindeki değişikler gibi yakınmalara da rastlanıyor" dedi.Kış hastalıkları deyince gribin (influenza) başı çektiğini belirten Uzm. Dr. Vural, şu uyarılarda bulundu: "Grip, bulaşıcı bir akut virüs hastalığı olarak tanımlanıyor. İnfluenza virüsünün yapısı çok sık değiştiği için toplumda herhangi bir dirençle karşılaşmadan hızla yayılabiliyor. Tüm dünyayı etkileyen salgınlara yol açabiliyor. Grip; küçük çocukları, vücut direnci düşmüş yaşlıları ve hasta kişileri daha çok etkisi altına alıyor. Okul, kışla, fabrika, hapishane ve bakımevi gibi toplu yaşanılan yerlerde virüs daha kolay bulaşıyor ve hastalık hızla yayılıyor. Kış mevsimlerinde toplu ulaşım araçları, sinema ile tiyatro gibi kalabalık grupların bulunduğu yerlerin de hastalığın bulaşmasını kolaylaştırdığı biliniyor."İnfluenza virüslerinin tükürük damlacıkları yoluyla bulaştığının altını çizen Uzm. Dr. Vural, "Grip virüsü bulaştıktan 1- 3 gün sonra belirtiler gelişmeye başlıyor. Titremenin de eşlik ettiği ateş, 39–40 dereceye çıkıyor. Başta, eklemlerde ve kaslarda, özellikle sırt ile bel bölgesinde ağrı oluşuyor. Bunların yanı sıra halsizlik ve bitkinlik, bazen de mide bulantısı ile kusma da görülebiliyor. Boğaz ağrısı, şiddetli öksürük ve göğüste yanma gibi yakınmalara da sıkça rastlanıyor" dedi.Gribin etkin bir şekilde tedavisi için öncelikle yatak istirahati önerildiğini belirten Uzm. Dr. Vural, "Hasta vücudunda oluşan ağrılar ve halsizlik nedeniyle yatağa düşebiliyor. Bu nedenle yatak istirahati öneriliyor. Yüksek ateşin düşürülmesi ve kas ağrılarının dindirilmesi tedavide en önemli hedefi oluşturuyor. Sanılanın aksine gribin tedavisinde antibiyotiğe gerek duyulmuyor. Bol bol sıvı tüketmek ve C vitamininden zengin besinleri sofradan eksik etmemek gerekiyor. İstirahat ve uyku düzenine dikkat etmek de genel halsizlik ile kas ağrılarının giderilmesinde oldukça yarar sağlıyor. Grip aşışınızı yaptırmayı da ihmal etmeyin" dedi.Son yıllarda Kovid-19'un da etkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Vural, "Belirtileri grip enfeksiyonuna benziyor. Yine de farkı ortaya koyabilmek için testlerin mutlaka yapılması gerekiyor" dedi.