Kötü kolesterol kalbi vuruyor

Yaşam tarzını iyileştiren faktörlerin, iyi kolesterol seviyelerini artırabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, bakın hangi tavsiyelerde bulundu… Prof. Dr. Uçar, kolesterol tahlillerinde dört tane parametre kullanıldığını belirterek, "Total kolesterol, trigliserid denilen yağlar, kötü kolesterol denilen LDL kolesterolün yüksek olması istenmez. Bunların üçü de kötü kolesteroldür. Kötü kolesterol, kalp damarlarındaki sıkıntıyı en fazla yaratan kolesteroldür. Dördüncüsü ise iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolüdür. Kötü kolesterollerin düşük olmasını iyi kolesterolün ise yüksek olmasını isteriz. Kalp, beyin, bacak ve şah damarlarındaki yağlı birikimleri azaltıp kolesterol içerikli plak oluşumunu engelleyerek, kalp krizi riskini azaltır. Bu nedenle iyi kolesterol yüksek olmalıdır" dedi.İyi kolesterolün yükselmesinin kalp damar sağlığı için çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Uçar, "Kalp üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Özellikle damar duvarında biriken kolesterolün azalmasına ve karaciğere taşınmasına neden olacaktır. Bu süreç, damarlarda plak oluşumunu ve tıkanıklığı önleyerek, kalp krizi ve kalp damar hastalık riskini azaltır. İyi kolesterolün yüksek olması çok fayda sağlar" dedi.Kolesterol yüksekliğinin zaman içerisinde damar duvarındaki kolesterol içeriklerinin artışına neden olarak, kalp krizine yol açtığını belirten, Prof. Dr. Uçar, "İyi kolesterolün düşük olması damar duvarlarındaki yağlanma artışıyla birlikte; erken dönemde kalp krizi, felç ve şah damarı hastalıklarına neden olabilir. İyi kolesterolün düşüklüğü, muayene ve dışarıdan gözlemle anlaşılan bir durum değildir. Kan değerlerine bakılarak ortaya çıkar. Sağlıksız yaşam tarzı, dengesiz ve düzensiz beslenmek, spor yapmamak, hareketsiz kalmak iyi kolesterolü düşüren en önemli sebeplerdir" dedi.. Dr. Uçar, iyi kolesterolü yükseltmek için şu tavsiyelerde bulundu:HAFTADA 6 GÜN 45 DAKİKA YÜRÜ- YÜN: En önemli maddelerden bir tanesi kesinlikle egzersiz yapmaktır. Haftada 6 gün 45 dakikalık tempolu yürüyüşler yapılmalıdır. Yaştan bağımsız olarak her yaş için tempolu yürüyüş önerilir.AKDENİZ TİPİ BESLENİN: Meyve ve sebzeleri taze tüketmeye özen gösterin. Zeytinyağlı ve sebze yemekleri yiyin. Omega 3 bakımından zengin olan balık ve fındık, ceviz gibi kuruyemişlerle beslenin. Kırmızı etin daha az olduğu bir diyet alışkanlığı oluşturun.SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN: Kalp ve damarlarda yağlanmalara, kalp krizlerine ve damarlarda patlamalara neden olur. Alkolün kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü yükselttiğine dair bilinen bir yanlış vardır. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir.EN AZ 6 SAAT UYUYUN: Uyku düzeni ve alışkınlığı kişinin enerjisi ve günün ritmi için de çok önemlidir. Belirli hormonlar sadece uykuda salgılanır ve bu hormonlar, kalp sağlığı için de çok önemlidir.KİLO ALMAYIN: Kiloyu kontrol ederek obezite ile savaşılmalıdır. Boy ve kiloya göre hesaplanan vücut kitle indeksi 20-25 arasında olmalıdır. İyi kolesterol seviyesini artırmak, obeziteyle mücadelede önemli bir hedeftir.STRESİ AZALTIN: Stresle mücadele etmek, iyi kolesterol seviyelerini olumlu yönde etkileyebilir. Sürekli stres, iyi kolesterol seviyelerinin düşmesine yol açabilir.KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN: Düzenli kontroller, check-up programları, erken tanı algoritmaları ve en ufak şikâyette kardiyoloji muayenesi yaptırmak gerekir. Periyodik testler, erken müdahale şansı sağlar. Düzenli sağlık kontrolleri, iyi kolesterol seviyelerinin izlenmesi ve genel kalp sağlığının korunması açısından kritik öneme sahiptir.MENOPOZ SONRASI DİKKAT: Menopoza kadar kadınlarda genellikle daha yüksek olan iyi kolesterol, menopoz sonrası düşebilir. Bu dönemde düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi önem kazanır. Ancak kötü kolesterolde cinsiyet ayrımı yoktur. Risk faktörleri cinsiyetten bağımsız olarak daha ön plandadır.İLAÇLARI İHMAL ETMEYİN: Kolesterol ilaçlarının kalp sağlığına önemi çok büyüktür. Bu ilaçlar doktor değerlendirmesiyle verilir. Damarlarında tıkanmalar olan, stent takılan, bypass ameliyatlı hastalar kesinlikle ilaçlarını kullanmalı ve doktor tavsiyesi olmadan ilaçlarını bırakmamalıdır.